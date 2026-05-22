Un Certain Regard o Una cierta mirada, es la segunda competencia más importante del Festival de Cannes, la cual acaba de anunciar a los ganadores de esta edición de 2026 y entre los que encontramos el nombre de una mexicana: Marina de Tavira. Pero vamos por partes.

El jurado de Un Certain Regard fue presidido por Leïla Bekhti, quien compartió créditos con Angèle Diabang, Khaled Mouzanar, Laura Samani y Thomas Cailley. Juntos tomaron la decisión de entregar los premios de esta edición.

Festival de Cannes / Foto: Shutterstock

La película ganadora de Una cierta mirada

La película ganadora del máximo galardón de Un Certain Regard fue Everytime, de la directora austriaca Sandra Wollner. Se trata de su tercera película, la cual nos presenta a una familia marcada por la pérdida de uno de sus miembros.

Es así como la madre de la víctima realiza un viaje a Tenerife para conversar sobre el dolor de la pérdida, la culpa y el rencor.

Premio del Jurado

Elephants in the Fog, de Abinash Bikram Shah, se llevó el Premio del Jurado en esta misma sección. Por cierto, se trata de la primera película nepalí en la historia en participar en esta sección de Cannes.

Iron Boy, una cinta animada dirigida por Louis Clichy, obtuvo el Premio Especial del Jurado. Esta película fue pintada a mano y fue adquirida hace poco por Sony Pictures Classics para su distribución en Latinoamérica.

Imagen de ‘Elephants in the Fog’ de Abinash Bikram Shah / Foto: Festival de Cannes

¿Y Marina de Tavira?

La actriz mexicana, nominada al Oscar por su trabajo en ROMA de 2018, se llevó el premio a Mejor Actuación por su participación en Siempre soy tu animal materno, de la directora Valentina Maurel. Sin embargo, ese premio es compartido con las otras dos protagonistas: Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas.

Esta cinta es la primera producción costarricense en competir en Un Certain Regard de Cannes.

En cuanto a la actuación masculina, el premio fue para Bradley Fiomona Dembeasset por Congo Boy, de Rafiki Fariala. Lo genial de esta cinta es que Bradley debuta como actor para interpretar a un joven refugiado en la República Centroafricana.