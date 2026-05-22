¿Llegó el fin de semana y no tienes nada qué ver? Nosotros estamos aquí para contarte de algunas series disponibles en streaming sobre historias de amor que lo último que tienen en su fórmula es… amor.

Crecimos viendo parejas destinadas a estar juntas, relaciones que sobrevivían cualquier conflicto y personajes que confundían obsesión, dependencia o manipulación con romance.

Pero con el paso del tiempo, las series empezaron a darle la vuelta a esa fantasía para mostrarnos algo terrible: parejas tóxicas a través de thrillers psicológicos, comedias negras y dramas románticos. Por acá les contamos de estas series en streaming para que tenga algo qué ver este fin.

Meme de desamor / Foto: Especial

Kevin Can F**k Himself

2021

¿Se sentirían mal si les decimos que la ilusión de las sitcoms y las comedias románticas es más dañina que la presentación del daño en sí? Nos han hecho mucho daño las historias de amor perfectas o aquellas que, a pesar de los problemas, triunfan sin tener consecuencias.

Pues bien, Kevin Can F**k Himself viene a romper con esa ilusión al presentarnos a Allison McRoberts, una mujer que vive en una sitcom perfecta con risas de fondo y cámaras filmando. Pero cuando se queda sola, muestra los conflictos que vive a diario en una relación basada en la manipulación y el abuso.

Kevin Can F**k Himself es una genialidad, y creemos que, a pesar de mostrarnos a una pareja que está por encima de la toxicidad, plantea una premisa muy interesante y muy meta sobre la realidad detrás de lo que consumimos.

Kevin Can F**k Himself está disponible en Prime Video.

Something Very Bad Is Going to Happen

2026

Something Very Bad Is Going to Happen es una de las series más exitosas dentro de las plataformas de streaming en este 2026. Nos lleva a una enorme cabaña en donde una pareja un tanto dispareja se va a casar. La cosa es que los dueños del lugar y los únicos invitados son de parte de la familia del novio.

Rachel, interpretada de manera genial por Camila Morrone, es una chica dark y solitaria que, en unos cuantos días, debe conocer a la problemática familia de su prometido, organizar una boda y, de paso, descubrir quién es realmente la persona con la que se va a casar.

Spoiler: las cosas se complican entre tramas sobrenaturales y psicológicas que nos dicen que uno nunca termina de conocer a su pareja, ni siquiera cuando la muerte amenaza con separarla.

Something Very Bad Is Going to Happen está disponible en Netflix.

You

2018-2025

Desde luego que You es la serie por excelencia para hablar de parejas tóxicas. Aunque más que tóxicas, nos tenemos que ir más lejos: parejas cuyos conflictos asociados a la salud mental se reflejan en las dinámicas que establecen con la persona que dicen amar… o mejor dicho, con la que se obsesionan.

You tiene como protagonista a Joe Goldberg, un tipo guapo y encantador, pero de bajo perfil, que se obsesiona con distintas mujeres. Si han escuchado de esta serie, entonces saben que Joe es una persona perversa… pero la serie da un giro de tuerca cuando plantea la posibilidad de encontrar a alguien que puede superar tu toxicidad.

You está disponible en Netflix.

Tell Me Lies

2022-2026

No podemos esperar menos de una serie que se titula Tell Me Lies. El “miénteme, pero no me dejes” jamás había sido tan tóxico como en esta serie, la cual nos presenta a Lucy y Stephen, quienes se conocen como estudiantes y navegan una relación súper tóxica por años.

Tell Me Lies no va tanto hacia una comedia negra o un drama exagerado sobre la posibilidad de una relación tóxica, sino que intenta representar muy bien algunas de las formas en las que se construyen esas relaciones y las consecuencias fatales para las parejas.

Tell Me Lies está disponible en Disney+.

Behind Her Eyes

2021

Todos aman un buen plot twist, pero queremos decirles que es mil veces mejor sorprenderse por algo burdo y ridículo. Y ese es el caso de Behind Her Eyes, una serie de la pandemia con la que me obsesioné porque no podía creer la manera en la que sus creadores decidieron terminarla.

Pero no estamos aquí para hablar de sus cualidades como serie, sino para recomendarla como una de esas producciones que plantea la soltería como un privilegio. Behind Her Eyes nos lleva a conocer a un psiquiatra que se enamora de su nueva asistente.

Nada malo con las relaciones románticas en el trabajo… hasta que descubrimos que él está casado y su esposa desea que la ame de regreso. La obsesión que plantea esta serie, y desde dónde lo hace, es lo que la vuelve tan adictiva.

Échenle un ojo porque Behind Her Eyes está disponible en Netflix.