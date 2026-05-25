Lo que necesitas saber: Cruz Azul conquistó su décima corona en la Liga MX

No hay ninguna emoción o sentimiento que se le compare a esa colección de sensaciones que produce ver a tu equipo campeón. Puedes enamorarte cada cierto tiempo, pero el aficionado de Cruz Azul, que tantas veces ha sido ninguneado, sólo ha esperado cinco años para volver a saborear un título. Esta vez el sufrimiento no se extendió por 24 años como la última vez. ¡Cruz Azul es campeón de la Liga MX!

La décima estrella en la historia de Cruz Azul llegó de la forma más inesperada porque hace pocas semanas perdió a su entrenador, Nicolás Larcamón, quien fue cesado a dos jornadas de cerrar el torneo regular, pero desde que Joel Huiqui se sentó en el banquillo Cruz Azul no perdió y ahora es campeón.

Cruz Azul vs Pumas / X de Cruz Azul

Los goles del campeonato de Cruz Azul

El argentino Carlos Rotondi se convirtió en el héroe en cancha y en el hombre que invirtió el papel de los fantasmas que tanto acosaron a La Máquina, porque esta vez no le quitaron el título a Cruz Azul en los últimos minutos, sino que Cruz Azul le dio la vuelta el marcador, convirtió los fantasmas en sus aliados y selló su décimo campeonato en tiempo agregado.

Esa media vuelta dentro del área, que venció a Keylor Navas, quedará en la inmortalidad y ese número 29 corriendo por la pista de atletismo besando el escudo del Cruz Azul quedará tatuado en la memoria eufórica celeste.

Previamente Pumas se había adelantado en el primer tiempo, el cual hizo explotar Ciudad Universitaria y parecía sentenciar a Cruz Azul. El gol lo hizo Robert Morales con un disparo de fuera del área, cerca de la media hora.

Sin embargo, la suerte –esa que tantas veces le dio la espalda a Cruz Azul– esta le sonrió a los cementeros en una jugada virtuosa que nació con un pase filtrado de Charly Rodríguez a Rotondi, quien puso el balón en el área chica, donde rebotó en el cuerpo de Rubén Duarte y éste marcó en su propia portería.

“Es uno de los mejores días de mi vida. Dios el destino o la vida sabían que sería una gran noche”, festejó Charly, quien ahora espera el llamado a la Selección Mexicana para jugar el Mundial.

Las lesiones y la expulsión de Antuna marcaron la tragedia de Pumas

Después del gol del empate, Pumas cayó en su peor momento, porque perdió a Adalberto Carrasquilla y Rubén Duarte por lesión y Efraín Juárez quemó dos cambios.

En el cierre del partido, Uriel Antuna dejó a Pumas con 10 hombre en la cancha en tiempo de reposición por una fuerte entrada a Jeremy Márquez y sólo dos minutos después cayó el gol de Rotondi, el gol del campeonato.

Ahora, en Cruz Azul tendrán que cumplir la promesa de dejar a Joel Huiqui en el banquillo para el próximo torneo.