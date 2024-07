Lo que necesitas saber: Tuvimos una entrevista con Scarlett Johansson y Channing Tatum por el estreno de 'Fly me to the Moon', una encantadora comedia romántica sobre la llegada del hombre a la Luna.

A principios de 2023 surgió una imagen generada con Inteligencia Artificial en la que veíamos a Stanley Kubrick (de espaldas) dentro de un set con artefactos espaciales. La imagen se viralizó con la siguiente leyenda: Stanley Kubrick gave you the Moon Landing.

Durante décadas, la teoría de que la llegada del hombre a la Luna fue falsa y el video fue dirigido por Kubrick, se ha alimentado de interpretaciones basadas, incluso, en la filmografía del director. Por ejemplo, en The Shining, Dani viste un suéter con el Apollo 11, la aparición de osos en representarían a Rusia, e incluso, la aterradora habitación 237 refleja las millas de distancia entre la Tierra y la Luna.

Foto: Heritage Space/Heritage Images/Getty Images

Pero todo se mantiene como una teoría que ha sido rechazada, desde siempre, por la comunidad internacional. ¿Pero qué pensarían si les dijéramos que quizá sí se grabó un aterrizaje en la Luna falso para presentarlo en caso de que la NASA y Estados Unidos fallaran?

De eso va Fly Me to the Moon. Y antes de que piensen que es una película con tintes políticos al estilo de Munich o Argo, es todo lo contrario. Fly Me to the Moon es una comedia romántica mezclada con dramedy protagonozada por Scarlett Johansson y Channing Tatum. Y justo con ellos dos tuvimos oportunidad de platicar por el estreno de la cinta.

Fly Me to the Moon

Fly Me to the Moon nos lleva a los meses previos al 16 de julio de 1969, el día en el que el cohete Saturn V fue lanzado al espacio por la NASA desde la Estación Espacial Kennedy ubicada en Florida. Ese cohete llevaría a Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin y Michael Collins a la Luna como parte de la misión de alunizaje del Apolo 11.

El encargado de la misión es Cole Davis, un hombre serio que se atormenta con la idea de volver a fallar como con el lanzamiento del Apollo 1 en el que tres astronautas perdieron la vida. Mientras intenta construir el hito más grande en la historia de la humanidad, la NASA contrata a Kelly Jones, una suerte de estafadora que le entró a la mercadotecnia con mucho éxito.

La contratación de Jones tiene un objetivo: vender la Luna. Ahora bien. La Luna ni antes ni después del aterrizaje le perteneció a Estados Unidos. Lo que sí les pertenecía es la idea de identificarse con el suceso, incluso antes de que lo lograran. Y para eso está Kelly.

Scarlett Johansson en ‘Fly Me To The Moon’. Foto: Sony/Apple Original Films.

La cosa es que Kelly “interrumpe” las actividades de Cole, con quien crea una relación de amor y odio en el que se revelan muchas verdades de ellos como personas y el equipo que los acompaña.

Esto es lo maravilloso de Fly Me to the Moon: el entendimiento de un evento histórico no como el logro de un país o una institución, sino de personas, incluidas aquellas que también fueron contratadas para filmar un aterrizaje falso. ¿La razón? Estados Unidos no podía fallar. Y si lo hacían en la realidad, sólo ellos lo sabrían; para el resto del mundo habrían llegado a la Luna.

Fly Me to the Moon es una comedia encantadora y divertida cuyos valores de producciones son excepcionales. El vestuario, la fotografía, el diseño de producción y hasta los movimientos de los actores alrededor de los escenarios. producida por la misma Johansson.

