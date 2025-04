Lo que necesitas saber: De acuerdo con el productor Phil Lord, 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse' está siendo preparada especialmente para las pantallas de gran formato. "Se ve espectacular".

Hace unos meses, Sony Pictures movió las fechas de estreno de varias de sus producciones y Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fue una de las “sacrificadas”.

Ahora se revela la fecha de estreno oficial… y quizás los fans no estarán muy contentos con la espera que tendrán que aventarse.

Imagen: @SonyPictures

¿Cuándo se estrenará Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ?

Antes del anuncio hecho en la CinemaCon, se llegó a especular que estaría en salas en 2025… pero no. Sony Pictures confirmó que será estrenada hasta 2027. Márquenlo en el calendario: 4 de junio del 2027.

Imagen: @SonyPictures

“Decidimos que necesitábamos tomarnos el tiempo para asegurarnos de que quedara perfecto”, señaló la producción de la película durante una conferencia en el evento cinematográfico que se celebra en Las Vegas.

“Sabemos lo importante que es esta franquicia para tanta gente a nuestro alrededor. Simplemente no podíamos volver a repetirla”.

Spider-Man / Imagen: @SonyPictures

¿Qué pasará con Miles Morales?

La continuación de la historia de Miles Morales, estaba programada para llegar a las salas en 2024… sin embargo, la huelga de escritores de Hollywood retrasó los planes.

Para compensar el retraso, el productor, Phil Lord, prometió que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse no decepcionará a los fans. “Será un final espectacular para la trilogía”.

Beyond the Spider-Verse / Imagen: @SonyPictures

Además de la trama, los fans estarán fascinados con las imágenes. De acuerdo con el productor Phil Lord, está siendo preparada especialmente para las pantallas de gran formato. “Se ve espectacular”.

Se desconocen detalles de la trama que protagoniza Miles Morales, sin embargo, Lord insinuó que nuestro héroe ahora podría ser objeto de persecución de todas las arañas del Multiverso… ¿por? Habrá que esperar a verla.