Lo que necesitas saber: Esta nueva entrega basada en la exitosa franquicia de videojuegos 'Super Mario', llegará a cines hasta abril del 2026.

Tras el gran éxito de la película de ‘Super Mario Bros’, se nos anunció que tendríamos una secuela… y luego de tráiler oficial de ‘The Super Mario Galaxy’, por fin tenemos el primer vistazo de uno de los personajes más queridos por todos: Yoshi.

Yoshi se une a las aventuras de Mario y Luigi

La espera por fin terminó… luego de que en el primer adelanto de la nueva entrega de Mario Bros no se nos mostrara a Yoshi, Nintendo compartió un tráiler solo para mostrarnos que nuestro querido dinosaurio sí estará en ‘The Super Mario Galaxy’.

En este nuevo tráiler podemos ver cómo Mario y Luigi, tras una misión en unas ruinas abandonadas, encuentran a Yoshi y se convierten en los entrañables amigos que ya conocemos de los videojuegos. Acá el tráiler:

Checa el primer tráiler de ‘The Super Mario Galaxy’

Mediante un Nintendo Direct, se reveló el tráiler oficial de la segunda entrega de la exitosa película animada de Mario Bros: ‘The Super Mario Galaxy’.

Con el primer vistazo de la nueva entrega podemos ver a Bowser, quien además de presumir su talento para la pintura en su mundo miniatura, también buscará quedarse a como de lugar con la princesa Peach, claro, una vez que recupere su tamaño.

Esta segunda parte de la famosa franquicia de videojuegos de Nintendo tendrá al igual que en el videojuego, la aparición de los queridos Lumas y de Rosalina con la voz de Brie Larson. Pero vamos a lo bueno, el tráiler:

¿Cuándo se estrenará?

¿Emocionados? Pues lo mejor de todo es que tras mostrarnos el primer vistazo de ‘The Super Mario Galaxy’, Nintendo confirmó que la nueva película se estrenará el 1 de abril del 2026. No tendremos que esperar tanto para ver está nueva aventura.