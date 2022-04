Checa el lado más aterrador de Ethan Hawke en el tráiler de 'The Black Phone'

Por estrenos no paramos este 2022. Desde el año pasado ya sabíamos que se venían películas increíbles, pero de repente aparecen algunas que probablemente no todos tenían en el radar y que prometen muchas cosas. Justo como lo que pasa con The Black Phone, una cinta que a juzgar por los primeros avances, nos quitará el sueño por un buen rato.

Detrás de esta historia hay nombres bastante interesantes. Para que se den una idea, el director de la película es ni más ni menos que Scott Derrickson, a quien recordarán por estar al frente de El exorcismo de Emily Rose, Sinister o Doctor Strange y que después de un buen rato trabajando en otros proyectos, regresa al terror junto a sus compañeros de Bloomhouse Productions con una historia de verdadero miedo.

Foto vía Instagram: @universalmx

Ethan Hawke debuta en el cine de terror con ‘The Black Phone’

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, la cinta la protagoniza el gran Ethan Hawke, que a pesar de su enorme carrera y trabajar en producciones muy importantes (como The Northman), ahora interpreta al papel más aterrador de su carrera en The Black Phone. Y si tenían ganas de ver de qué va esta trama, agárrense, porque ya llegó un nuevo tráiler oficial y no están preparados para lo que se viene.

En este adelanto conocemos a Finney Shaw (interpretado por el joven actor Mason Thames en su debut en el cine), un tímido pero inteligente chico de 13 años que es secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un sótano insonorizado donde los gritos no sirven de absolutamente nada.

Ethan Hawke en ‘The Black Phone’/Foto: Universal Pictures

Sin embargo, las cosas cambian cuando un teléfono desconectado en la pared comienza a sonar, pues Finney descubre que puede oír las voces de las anteriores víctimas de este homicida y están decididas a asegurarse de que lo que les ocurrió a ellas no le pase a este niño. Y sin duda, aquí tenemos un vistazo al lado más escalofriante de Ethan Hawke, usando una máscara y un tono de voz que de verdad te pone la piel de gallina.

The Black Phone llegará a las salas de cine de México el próximo 23 de junio. Así que vayan apartando la fecha y prepárense, porque seguramente después de verla no tendrán ganas de dormir. A continuación les dejamos el escalofriante tráiler de esta película: