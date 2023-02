De vez en cuando pasa que una figura de la música quiere incursionar en la actuación, o que un actor emprende su carrera musical. Y bueno, como ya lo leyeron arriba, el turno es para The Weeknd, quien hará su debut como protagonista en una película junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan.

El cantante le entrará de lleno a la pantalla grande con un proyecto que el mismo desarrolló. Además, parece que ya tiene director y en una de esas, no tardan en traernos más detalles. Bueno, acá les contamos de qué va toda esta onda.

The Weeknd en concierto. Foto: Getty.

Esto sabemos de The Weeknd y la película que hará con Jenna Ortega y Barry Keoghan

Pues el asunto está tal que así… El buen Abel Tesfaye sí le anda metiendo ganitas a su incursión en el mundo del cine, más allá de que ha colaborado en las bandas sonoras de algunas pelis y de que incluso ha aparecido en cintas como Uncut Gems, donde compartió créditos con Adam Sandler y en donde se interpretó a sí mismo.

Eso sí, parece que ahora es momento de ser uno de los personajes principales. Como les decíamos acá arribita, The Weeknd aparecerá como protagonista en una película con Jenna Ortega que de acuerdo con Deadline, ya se encuentra en producción actualmente siendo esta cinta escrita y producida por el propio cantante junto a otros socios.

Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices más cotizadas del último año. Foto: Getty.

Lo malo: a pesar de que The Weeknd ya anunció su película junto a Jenna Ortega, no se ha revelado la trama ni de qué género sería. El elenco, como mencionamos, incluye también a Barry Keoghan, quien está nominado a los próximos Oscar para Mejor Actor de Reparto.

Hasta el momento, solo la actriz de Wednesday y el actor que aparecerá en el futuro en The Batman, son los confirmados del elenco. La película de The Weeknd con Jenna Ortega y Barry Keoghan también ya tiene director, y se trata de Trey Edward Shults, conocido por dirigir It Comes At Night y Waves.

¿Quién más está a bordo en la producción? El director de fotografía Chayse Irving (que fue parte del equipo Blonde con Ana De Armas), mientras que Oneohtrix Point Never, conocido también como OPN, se encargará de la música junto a The Weeknd.

Barry Keoghan busca el Oscar 2023 a Mejor Actor de Reparto por The Banshees of Inisherin. Foto: Getty.

The Weeknd también aparecerá en una serie de HBO

The Weeknd está en su nueva película con Jenna Ortega y Barry Keoghan, pero no es el único proyecto de actuación en el que el cantante se encuentra trabajando. Muy pronto, el cantante aparecerá junto a Lily Rose-Depp en la serie de HBO The Idol, que se estrenará en este 2023. Aquí lo que sabemos de The Idol.

El show televisivo se centrará en un polémico gurú de la autoayuda y la relación que sostiene con una emergente estrella del pop. La serie es desarrollada por el propio The Weeknd con Sam Levinson, el mero mero que creó Euphoria, así que ya podemos esperar una serie bien alocada, ¿no lo creen?

Se le viene bastante chamba actoral a The Weeknd con la película que hará junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan, además de The Idol de HBO. Y bueno, eso sin contar que su gira también pasará por México en septiembre de este año.