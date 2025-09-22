Lo que necesitas saber:

Para la nueva película de Spider-Man, Holland estará acompañado de Zendaya y, según se ha confirmado, aparecerá Sadie Sink y Liza Colón-Zayas... aunque los papeles que interpretarán aún no son revelados.

Las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day se han detenido. No podía ser de otro modo, luego de que el mero protagonista, Tom Holland, sufrió un accidente que requirió que fuera hospitalizado.

Tom Holland se dará un descanso de la actuación luego de 'The Crowded Room'
Tom Holland/Foto: Getty Images

Por accidente de Tom Holland, las grabaciones de la película están suspendidas

De acuerdo con los reportes, principalmente del diario The Sun, Holland sufrió el accidente mientras grababa una escena en el set de Glasgow. Esto lleva un par de días, pero apenas se da a conocer.

Fuentes cercanas a la producción de Spider-Man: Brand New Day confirmaron a Deadline que la grabación de la película se suspendió el viernes pasado… y quién sabe cuántos días, ya que, aunque ya no está hospitalizado, Tom Holland se tomará un descanso… “por precaución”.

spider man 4 tom holland
Foto: Marvel Studios/Sony Pictures.

Spider-Man: Brand New Day se estrenará en julio de 2026

The Sun señala que Tom Holland sufrió el accidente que lo mandó al hospital al realizar una escena de riesgo que, obviamente, salió mal.  Afortunadamente, nadie más salió herido. 

Los fans del actor no deben de preocuparse… la grabación se suspende, pero quizás no tanto como para retrasar el estreno de Spider-Man: Brand New Day, hasta donde se sabe, Holland ya no está hospitalizado y acudió con su pareja, Zendaya, a un acto benéfico este fin de semana.

Fíjate, Paty: ¿Por qué los fans creen que Tom Holland y Zendaya se casarán?
Foto: Getty Images

De acuerdo con Deadline, en las próximas horas la producción de la próxima cinta de Spiderman-Man realizará una junta para definir el reajuste del plan de grabación. 

Hasta ahora, el estreno de Spider-Man: Brand New Day está programado para el 31 de julio de 2026. 

