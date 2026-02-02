Lo que necesitas saber:

Ya hay fecha: Michael se estrena en cines el 24 de abril de 2026.

La espera terminó: ya salió el tráiler oficial de Michael, la biopic que contará la historia (y el fenómeno) de Michael Jackson.

Tráiler de ‘Michael’ // YouTube:@LionsgateMovies (captura de pantalla)

Ya salió el tráiler de Michael, la biopic de Michael Jackson

Ya llevábamos buen rato esperando un adelanto de Michael y, después de un par de retrasos, Lionsgate por fin soltó el tráiler oficial… y sí: se ve bastante bien.

En el avance alcanzamos a ver desde su infancia con sus hermanos en The Jackson 5, hasta momentos clave de su carrera: la recreación de videoclips como “Thriller” y “Billie Jean”, y hasta el primer vistazo a su famoso moonwalk.

Uno de los detalles que más llamó la atención es el parecido entre Michael Jackson y quien lo interpreta: Jaafar Jackson, su sobrino. Y ya, sin más: acá te dejamos el tráiler.

¿Cuándo sale la biopic de Michael Jackson?

Afortunadamente, no falta tanto para verla. Tras algunos retrasos y cambios de calendario, Michael ya tiene nueva fecha de estreno.

De acuerdo con la información oficial, la película llegará exclusivamente a cines el 24 de abril de 2026, es decir, un año después de lo que se había planteado originalmente.

Estreno, elenco y lo que debes saber sobre la película biográfica de Michael Jackson

