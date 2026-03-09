Por fin tenemos el tráiler completo de Margo’s Got Money Troubles, una de las nuevas series originales de Apple TV que funciona como la primera adaptación de la famosa novela de Rufi Thorpe, y que tiene a un elenco espectacular comandado por Elle Fanning.

La cosa es que la actriz no sólo protagoniza la serie, sino que también la produce junto a David E. Kelley, quien nos regaló hace algunos años el título de Big Little Lies con Nicole Kidman. Ahora bien. La actriz australiana también forma parte de este nuevo elenco, compartiendo créditos con Michelle Pfeiffer.

¿Pero de qué va Margo’s Got Money Troubles y por qué es uno de los estrenos más destacados de este 2026? Acá les contamos todo lo que necesitan saber.

Elle Fanning es Margo en esta nueva serie / Foto: Apple TV

Margo’s Got Money Troubles

Margo es una joven que logra ir a la universidad. No es que su futuro sea prometedor, pero en esta economía, estudiar se ha convertido un lujo, sobre todo porque la madre de Margo, Shyanne, trabajó duro en el área de servicio en restaurantes para que su hija fuera alguien.

La vida de Margo da un giro de 180 grados cuando queda embarazada del hijo de uno de sus profesores, quien ya estaba casado. La protagonista deja la universidad para criar a su hijo Bodhi y se las debe ingeniar para procurarle todo lo necesario a su bebé.

¿Y qué hace? La palomita azul, OnlyFans. Y para crear su cuenta, recibe ayuda de su padre, un exluchador profesional, y su mejor amiga y roomie, Susie. Para Mark, el padre del niño, esto no es posible, y contrata los servicios de una abogada para mediar las cosas y evitar que Margo haga cosas “demasiado sexys”. Aquí les dejamos el tráiler de Margo’s Got Money Troubles.

El elenco de Margo’s Got Money Troubles

Ya les contamos que Elle Fanning es la protagonista de Margo’s Got Money Troubles, y junto a ella aparecen Michelle Pfeiffer en el papel de su madre, Nick Offerman como su padre y Thaddea Graham como Susie, su compañera de cuarto. Pero también tenemos a Nicole Kidman y Michael Angarano entre los papeles principales.

Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Rico Nasty y Lindsey Normington completan el elenco de Margo’s Got Money Troubles.

Michelle Pfeiffer también aparece en ‘Margo’s Got Money Troubles’ / Foto: Apple TV

¿Cuándo se estrena esta nueva serie de Apple TV?

Margo’s Got Money Troubles es una producción de A24 que formará parte del catálogo de originales de Apple TV a partir del 15 de abril de 2026. La producción estrenará en su primer día tres episodios, y de ahí se seguirá con uno hasta su cierre, programado para el 20 de mayo.