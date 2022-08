Texto por: Enrique Espinosa

La dinastía de los Targaryen (AQUÍ se las dejamos) es la base, por decirlo de alguna manera, de la historia de Westeros y el universo creado por George R.R. Martin. Y hay un evento específico, conocido como “Danza de los Dragones”, la pieza central en House of the Dragon, que lo definió todo a partir del uso de un par de vestidos que dividieron al continente.

Ahora bien. Esta nota NO tiene spoilers de House of the Dragon, pero sí les platicaremos de un detalle que forma parte de los libros, y que es interesante conocer para así comprender los eventos que veremos en la pantalla a lo largo de los 10 episodios de esta nueva serie de HBO Max. Pero primero, un poco de contexto.

House of the Dragon

Todo inicia con el rey Viserys I Targaryen (en House of the Dragon es interpretado por Paddy Considine), quien heredó el trono después de la muerte de uno de los mejores y más queridos reyes Targaryen, Jaehaerys I Targaryen (con el actor Michael Carter).

Viserys I se casó con Aemma Arryn, con quien tuvo un hijo que murió en su infancia. Después tuvieron una hija llamada Rhaenyra (dos actrices la interpretarán como joven y adulta), quien pronto se convirtió en una bendición para todos, pues siempre acompañaba a su padre en los eventos y bailes.

Los problemas empezaron cuando el hermano de Viserys I, el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), pensó que él sería el sucesor al trono, pues el rey no tenía un hijo varón a quién heredar. Aquí recordemos que ninguna mujer se había sentado en el Trono de Hierro, y Westeros no tenía intenciones de que Rhaenyra fuera la primera.

Sin embargo, había una sola persona que creía que la princesa podía convertirse en reina, y ese hombre es Otto Hightower, la Mano del Rey, uno de los hombres más influyentes del lugar y el padre de Alicent Hightower, la mejor amiga de Rhaenyra.

¿La razón? Otto quería evitar, a toda costa, que Daemon se convirtiera en rey por considerarlo cruel, impulsivo y violento. Además de tener una rivalidad que le quitaría el lugar de Mano del Rey y mucho del poder que había acumulado en Westeros.

Tras algunos eventos, y como podemos ver en los avances, Viserys nombra a Rhaenyra como su heredera. Pero muchos otros hombres comenzaron a mover los hilos hasta convencer al rey de casarse de nueva cuenta, dando como resultado el hijo varón, Aegon, que siempre deseó tener… desatando una lucha por el trono entre quienes apoyaban la sucesión de Rhaenyra y la de Aegon.

La Danza de los Dragones y los vestidos que determinaron las partes

El rey, como sabemos, decide tomar por esposa a Alicent. Los Targaryen se casaban con sus hermanas, primas y familiares para conservar la sangre pura. Entonces, que el rey se casara con la mejor amiga de su hija, no representaba ningún escándalo. Seguimos.

Durante un torneo para celebrar el quinto aniversario de bodas de Viserys I y Alicent, la reina utilizó un vestido verde mientras la princesa Rhaenyra vistió uno rojo con negro. Este simple detalle de una vestimenta, cuando se dividió el reino, fue la clave para diferenciar los bandos.

Los verdes apoyaban a Alicent y su hijo Aegon y los negros apoyaban a Rhaenyra, quien para esas épocas ya llevaba muchos años siendo la sucesora oficial del Trono de Hierro; es decir, se le habían revelado los secretos de los Targryen para reinar.

Estos colores no sólo se vieron en los estandartes durante la guerra de los Targaryen. Sino que también se crearon el Consejo de los Verdes y Consejo Negro, marcando una coronación anticipada, una lista de traidores y mucha sangre derramada que incluye la extinción de los dragones.