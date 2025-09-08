Lo que necesitas saber: Esta película tendrá estreno en cines antes de llegar a la plataforma de Netflix

Vuelve Daniel Craig en uno de sus oaoeles más populares… no, no es James Bond, sino Benoit Blanc, el célebre investigador privado de la saga… así es, sigue la saga, ahora en Wake Up Man: A Knives Out Mystery.

Wake up Man: A Knives Out Mystery / Captura de pantalla

El caso más peligroso de la saga

No es por ser exagerados, pero esta nueva película bajo la pluma de Ryan Johnson se adelanta como aquella en la que veremos a Benoit Blanc en su caso más peligroso hasta la fecha.

“Wake Up Man: A Knives Out Mystery es el tercer y más oscuro capítulo de la novela de misterio y asesinato de Rian Johnson”.

Mila Kunis en Knives Out

¿Cuándo se estrena Wake Up Man: A Knives out Mystery?

Además de Daniel Craig (pues quién más), la nueva película de la saga es protagonizada por Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin y Mila Kunis.

También veremos en pantalla a Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church.

La nueva película de la saga estará disponible para diciembre… mero el día de la virgencita: el 12. Antes, para los muy fans que no pueden esperarse, el estreno en cines está programado para el 26 de noviembre.