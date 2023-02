Llegar a la NFL es bastante complicado, porque son miles los jugadores universitarios que buscan cumplir el sueño de estar en la mejor liga de futbol americano.

Pero, la cuestión no es llegar, porque esa posibilidad se la dan a muchos universitarios en el Draft, lo realmente complicado es mantenerse en la élite del deporte.

Ahí es donde los jugadores se separan, están los que aguantan unas cuantas temporadas y por diferentes situaciones, terminan fuera de la NFL, ya sea por unas temporadas o momentáneamente.

Partido entre Vikings y Giants de NFL – Foto: Getty Images

Y, también están los que tienen la calidad para mantenerse en NFL, ser estrellas o en una de esas, leyendas de algún equipo, pero no sólo se trata de talento, también de mentalidad y consistencia.

¿A dónde van esos jugadores que se van temprano de la NFL? Pues, se sabe que por mucho tiempo, la NFL fue la única liga en Estados Unidos, así que, algunos se van a otros países o terminan como entrenadores en los campamentos universitarios.

Logo de la NFL en un partido de futbol americano – Foto: Getty Images

La XFL un barco salva vidas para los jugadores tras la NFL

Esta empresa ya lleva un buen rato en el deporte, aunque, recientemente comenzó sus operaciones después de la pandemia.

Pero, todo comenzó con Vince McMahon, sí el dueño de la WWE. En 2001 decidió crear la XFL para competir directamente con la NFL, pero la verdad no le fue nada bien.

Vince McMahon y la creación de la XFL en 2001 – Foto: Getty Images

Ese proyecto en el que invirtió mucho dinero, le redituó poco y finalmente, se fue del mercado deportivo, siendo más un sueño guajiro de Vinnie, que una realidad empresarial.

La XFL volvió en 2020, pero se enfrentó a un nuevo problema, la pandemia por COVID-19, que tuvo que suspender sus operaciones y todo lo que ya tenía preparado… ¡Oh sh*t, here we go again!

Y poco después de esto, la empresa se vendió… ¿Quién fue el comprador? Nada más ni nada menos, que Dwayne ‘The Rock’ Johnson, leyenda de la WWE y actor taquillero en Hoolywood.

Dwayne Johnson el día que regresó a la tienda de su juventud – Foto: Instagram

Bajo la supervisión de The Rock y su equipo, la XFL salió adelante, consiguió patrocinios televisivos y comenzó formalmente la nueva temporada y curiosamente, se juega cuando no hay NFL.

Los jugadores que dieron el salto de NFL a XFL

A.J. McCarron, exQB en NFL

No fue la gran estrella en la NFL, de hecho, la mayor parte de sus roles en las franquicias fue de suplente que de titular. Pero, es uno de los QB’s más destacados que dieron el salto a XFL.

Llegó a los Bengals para cuando Andy Dalton nada más no rifara, pocas oportunidades tuvo desde 2014, año en el que llegó, hasta 2017, año en el que se fue de Cincinnati.

Después, un desfile de equipos en NFL: Bills, Raiders, Texans y Falcons en cuatro años diferentes y desafortunadamente para él, nunca logró afianzarse… se terminó yendo de la liga.

La XFL le abrió las puertas y actualmente está en el equipo Saint Louis BattleHawks, donde está brillando como nunca, en dos juegos suma 3 pases de anotación, ninguna intercepción y 374 yardas por pase.

A.J. McCarron en su tiempo con los Bengals en NFL – Foto: Getty Images

Ben DiNucci, conocido por su paso con los Cowboys

La mayor parte de su carrera en NFL se la paso sentado en la banca y aceptaba su rol como un maestro. Era el tercer mariscal de campo en los Cowboys, así que, jugar era una ilusión que poco a poco se fue diluyendo.

Peeeeeeeeeeero, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Dak Prescott se lesionó. Andy Dalton, que ya estaba con Cowboys salió al quite, pero también se fue conmocionado.

Entonces, Ben DiNucci tuvo que saltar al campo para tratar de hacer ganar a los Cowboys, aunque sabía que esa oportunidad era uno en un millón y en cuanto se recuperara alguno de los dos, volvería a la banca.

Se fue de la NFL en 2021 y para esta temporada de XFL, Dragons de Seattle lo arroparon como su QB y al igual que A.J. McCarron, la está rompiendo, siendo al momento, el mejor mariscal de campo de la liga.

Ben DiNucci, como quarterback titular de los Cowboys – Foto: Getty Images

Josh Gordon, estrella en NFL, pero la indisciplina acabó su carrera

El receptor lo tenía absolutamente todo físicamente para ser el mejor en su posición en la NFL, la mentalidad fue la que acabó con él y su paso con los Browns.

Se perdió dos años de carrera por abuso de sustancias prohibidas y la NFL no juega cuando se trata de eso, seas estrella o novato y comenzó el declive de su carrera.

Después de Browns y cumplir una suspensión, fue a Patriots y por salud mental dejó al equipo. Jugó futbol americano indoor, trató de volver a la NFL con Chiefs y Titans, pero nah, no era el mismo.

En la XFL parece que está encontrando el nivel que alguna vez mostró y los Dragons de Seattle es su equipo, así es, Ben DiNucci es u QB y ya hizo un par de anotaciones.

Josh Gordon en su etapa como receptor de los Browns – Foto: Getty Images