Lo que necesitas saber: El Signal Iduna Park también es conocido como Westfalenstadion

Son pocos los equipos que pueden presumir de tener una de las mejores aficiones del mundo, además, de uno de los mejores estadios de todo el futbol… bueno, el Borussia Dortmund es de esa minoría, gracias al Signal Iduna Park.

Conocemos grandes aficiones, que lamentablemente su equipo no los respalda en la cancha. Otros, que están acostumbrados a darlo todo -futbolísticamente hablando-, pero que la afición no los acompaña o no tienen el estadio a la altura.

La cosa es que, el Borussia Dortmund cumple con estas tres condiciones. El Signal Iduna Park es uno de los mejores estadios, su afición es increíble y el equipo ha tenido momentos brillantes de futbol.

La casa del Borussia Dortmund… es simplemente impresionante – Foto: Getty Images

3 razones que hacen impresionante al Signal Iduna Park

Es uno de los estadios más grandes de Europa

Así de sencillo, es el tercer recinto más grande para un club europeo. Sólo el Barcelona (Camp Nou) y Real Madrid (Santiago Bernabéu) tienen más capacidad en sus estadios.

Al Signal Iduna Park le caben 81 mil 365 aficionados y aunque se podría pensar que este estadio tiene una longeva vida, la verdad es que no es así, porque es todavía un jovenzuelo.

Construido en la década de los 70’s, abrió sus puertas en 1974. En aquellos años, el estadio estaba contemplado para 54 mil aficionados. Pasaron dos décadas y al inicio de los 90’s, le dieron su manita de gato.

Terminó con capacidad para 68 mil fans, peeeeeeeero, no sería la única renovación que le hicieron. En 2003, lo volvieron a agrandar para los 81 mil 365 que tiene actualmente.

Pero, no sólo es el tema de la capacidad en el Signal Iduna Park, porque la afición acompaña a su Borussia Dortmund sin importarle nada, porque a continuación va un dato demoledor.

Tienen el récord de mayor asistencia en una sola temporada, fue en la 2012-2013 y casi un millón 370 mil aficionados fueron al Signal Iduna Park para apoyar a su equipo.

El Signal Iduna Park – Foto: Getty Images

El “muro amarillo”

Cada gran estadio necesita a su impresionante afición y el Borussia Dortmund, tiene a una de las más grandes bases de fanáticos en Alemania, llamada “el muro amarillo”.

Abarrotan el Signal Iduna Park cada que el Borussia Dortmund juega de local, pero hay un sector en específico del estadio, brinda su apoyo de una manera más ferviente.

La curva sur del estadio es al que nos referimos, con alrededor de 25 mil aficionados y una creatividad increíble, se encargan de crear la atmósfera ideal para un partido de futbol.

Nunca dejan de cantar ni alentar, en ningún momento dejan solo al Borussia Dortmund –incluso, cuando el futbol sí abandona al equipo y juegan re feo– y hasta en los peores momentos apoyan a muerte.

Pero, más allá de ese apoyo incondicional, está el tema de hacer una olla de presión el Signal Iduna Park y tenemos varios ejemplos que pueden probar este punto.

“La afición está muy metida en su papel. Con sus cánticos siempre están apoyando a su equipo y casi no te puedes comunicar con tus compañeros, es un estadio imponente“, dijo el Maza Rodríguez sobre su paso por la Bundesliga.

En 2011, el padre de Nuri Sahin falleció antes de un partido del Borussia Dortmund. El jugador tomó la decisión de estar en el encuentro e hizo un gol. Fui ahí cuando el “muro amarillo” agradeció el gesto con una ovación para el jugador del Borussia Dortmund.

¿Hay más? Por su puesto, porque cuando la afición decide dejar con la boca abierta a todos, se ponen de acuerdo para crear increíbles mosaicos en el Signal Iduna Park, acá algunos de ellos.

Mosaicos en el Singal Iduna Park – Fotos: Getty Images

Nadie necesita más la gloria europea que el estadio del Borussia Dortmund

Es increíble pensar que el tercer estadio más grande de las Europas, nunca ha albergado la final de la Champions League y no se asoma ninguna final en el panorama cercano.

Desafortunadamente, la UEFA no ha volteado a ver al Signal Iduna Park cuando se trata de ser sede de grandes compromisos, los ojos se centran en el Allianz Arena o el olímpico de Berlín.

En total, Alemania ha tenido ocho finales de Champions League, pero ninguna ha caído en estadio del Borussia Dortmund. De hecho, la final de la edición de 2024-2025 se jugará en el Allianz Arena.

Realmente no necesitan una final de Champions League o algún otro torneo importante porque la magia del Signal Iduna Park no radica en estos logros.

Eso sí, no el caería mal la visita de un equipo legendario o figura importante del futbol. Se la merecen y posiblemente más que nadie, porque sus otros competidores en asistencia (Camp Nou y Santiago Bernabéu) tienen dos y cuatro finales, respectivamente.

La Champions League algún día llegará a Signal Iduna Park – Foto: Getty Images

Te puede interesar