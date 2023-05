¿Qué son las cruzazuleadas? Bueno, todo comienza con el equipo Cruz Azul, por obviedad, y su pésimo manejo de partidos en los últimos minutos de un encuentro, en este caso en el futbol, pero puede ser en cualquier deporte, hasta en la vida misma.

Básicamente, cuando aplicas esta cosa llamada cruzazuleadas, es porque en algún aspecto de la vida o del deporte, ibas ganando y a minutos de conseguir el objetivo, la riegas.

Por ejemplo hipotético, un corredor que obtendría el primer lugar en una maratón, está a metros de la línea de la victoria, se cae y otro corredor le quita el primer lugar que estaba oliendo… a eso, se le llama cruzazulear y acá su definición según la RAE.

Una de las tantas cruzazuleadas de Cruz Azul – Foto: Agencia Mexsport

El arte de las cruzazuleadas, no son para todos y mucho menos en los deportes, porque existen equipos, jugadores y atletas que se acostumbran a estas acciones para realizarlas casi germánicamente.

En el deporte, se han visto cruazuleadas impresionantes, inverosímiles, que si no las viéramos no las creeríamos y acá enumeramos unas cuantas, ojo, no tiene orden de importancia.

Meme del Cruz Azul y las cruzazuleadas – Foto: Captura de pantalla

4 ejemplos de cruazuleadas en el deporte

Cruz Azul vs América, la máxima cruzazuleada del futbol

Aunque esta situación no fue la primera para Cruz Azul, sí fue la más dolorosa. En una final, con todo a favor y contra el acérrimo rival, el América.

Era la final del Clausura 2013, un 26 de mayo, fecha perfecta para que Cruz Azul lograr romper la sequía de títulos y con una situación inmejorable.

La ida la ganaron por la mínima y en la vuelta, todo se ponía para que Cruz Azul fuera campeón. Jesús Molina expulsado al inicio del partido y un segundo gol de Teo Gutiérrez… se acaba la mala racha de la ‘Máquina’.

Peeeeeeeeero, todo se derrumbó como dice la mítica canción. América empató el partido con dos goles después del minuto 89, incluido uno de Moi Muñoz, el portero. En penales, América se llevó el triunfo y Cruz Azul una de las máximas cruzazuleadas.

La NFL no está exenta de cruzazuleadas

En el escenario más grande, un Super Bowl, los Falcons no pudieron evitar entrar en la historia del deporte y sus cruzazuleadas, porque dejaron ir el trofeo Vince Lombardi y gacho.

Al medio tiempo, los Falcons tenían ventaja de 28-3 sobre los Patriots de Tom Brady, algo que parecía una ventaja suficiente… pero las cruzazuleadas rondaban a Atlanta.

Tom Brady comenzó una remontada épica ante Falcons que se encontraron sin poder reaccionar -ni un sólo punto hicieron en los últimos dos cuartos- y con jugadas increíbles como la de Julian Edelman, Falcons vio cómo se le iba el Super Bowl entre los dedos.

Los Warrior y la NBA vivieron una cruzazuleada

Warriors vs Cavs fue una rivalidad de época en la NBA y disputaron unos cuantos campeonatos de basquetbol, con triunfos para ambos.

En las finales del 2016, Warriors comenzaron la serie de campeonato con 3 victorias y una derrota. Sólo necesitaban un triunfo más para llevarse el título Larry O’Brien.

Peeeeeeeeeeeeero, Steph Curry y los Warriors no se llevaron el campeonato, pero sí una de las máximas cruzazuleadas de la historia en los deportes.

LeBron James y sus Cavaliers le dieron a Cleveland su primer campeonato y les demostraron que ni los mejores equipos de la NBA se salvan de aplicar un Cruz Azul.

El Borussia Dortmund y la última de las cruzazuleadas

Tenían todo para ganar el campeonato de la Bundesliga. Era en casa, con su gente, estrenando playera y dependían de ellos… bueno, aprendimos que esto último no fue tan conveniente para el Borussia Dortmund.

Iniciaron perdiendo y ni cuando el Bayern Munich les dio chance de soñar, lograron revertir la situación de su marcador en contra. Fallaron penales y muchas oportunidades de gol, nada le salió bien.

Jamal Musiala se encargó de darle la victoria al Bayern Munich y asegurar que el Borussia Dortmund no levantara el título de la Bundesliga. Cruzazuleadas van y vienen, al Dortmund le dolió mucho la que le tocó.