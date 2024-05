Lo que necesitas saber: Como ya no puede hacerse cargo de NXT, dejó como cabeza de ese proyecto a Shawn Michaels, algo de su entera confianza

La lucha libre profesional está encendida con varias compañías que tienen a los fans más que emocionados. Triple H se convirtió en el encargado de la WWE con el objetivo de salir de los baches externos que dejaron a la empresa medio mal parada.

Hablamos específicamente de que Vince McMahon está totalmente fuera de la compañía que su familia creó y todo por unos cuántos escándalos que lo apartaron totalmente de su cargo.

De hecho, Vinnie -como le decían algunos luchadores- tuvo que vender todas sus acciones a los inversionistas de TKO (empresa que tiene a WWE y UFC) por esos escándalos que mencionamos.

Triple H se convirtió en el líder del proyecto de WWE, 3 razones por las cuales es el idóneo

Ojo, que Triple H no se quedó como dueño ni nada por el estilo, aunque seguramente sí tiene un mínimo de acciones de la compañía de lucha libre.

Paul Levesque -su nombre real- solo está encargado de todo el tema creativo y gerencial en la WWE, o sea, del talento, las historias y el manejo del vestuario… que no es trabajo fácil.

Con la confianza de TKO

Si alguien come, respira, desayuna y vive la lucha libre -la WWE principalmente-, es Triple H. Le tocó tocar puertas en sus inicios como luchador, fue creciendo en WCW y hasta llegar a la WWE.

Fue desde abridor de carteleras, paso por el midcard (las peleas de la mitad de cartelera, un escalón abajo de las estelares) y se volvió uno de los luchadores más importantes de la empresa más importante en la historia.

Muchos podrán decir que parte de su éxito se debe a que se casó con la hija de Vince McMahon, Stephanie, pero nadie puede negar que Triple H fue uno de los personajes más trabajadores durante muchos años.

Así que, si alguien conoce exactamente a la WWE desde sus entrañas, es Triple H y él puede dar lo mejor de sí para la compañía y los fans; algo que ya demostró cuando tuvo el control total de NXT.

Todo esto, hace que TKO confíe en él, más que en cualquier otro para ser la persona que haga de la WWE un lugar todavía más exitoso de lo que actualmente es.

No teme en tomar riesgos y sabe lo que la gente quiere

Esto es un punto muy importante, porque la WWE bajo el ala de Vince McMcahon tuvo un estereotipo de luchador destinado a triunfar en la compañía.

Entre más musculo tenías en tu cuerpo, tmás chance de ser del agrado de Vince para llegar a puntos altos en la empresa, eso sí, mantenerse era lo complicado y no todos podían.

Muchos luchadores tuvieron momentos estelaristas a racimos, sin merecerlos del todo; mientras otros que eran queridos por los fans y buenos luchísticamente hablando, simplemente no tenían oportunidades por no pertenecer al “look”.

Cuando Triple H tomó las riendas de NXT, el lugar donde se desarrolla el talento a futuro de WWE, las oportunidades llegaron para absolutamente todos.

Kevin Owens, Sami Zayn, Neville, Seth Rollins, Bray Wyatt, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Adam Cole y más luchadores, que no pertenecen a ese estereotipo lideraron a NXT.

Así que, en el roster principal de WWE, Triple H tendrá la oportunidad de crear historias para todo ese talento que la gente quiere ver peleando por campeonatos y que antes hubiera sido imposible.

Sobre lo de no tomar riesgos, nos referimos a CM Punk -con el que tuvo problemas anteriormente- y enterró el hacha para darle a los fans lo que querían… y funcionó.

Además, algunas contrataciones de talento que era casi impensado que podría llegar a la compañía y están siendo la atracción principal. Tama Tonga y Tonga Loa son parte de The Bloodline y pinta para ser algo grande.

El talento de WWE confía en Triple H y aman trabajar con él

Gente de muchos más años que Triple H en la industria, se han puesto de su lado y han confiado con ojos cerrados sus vidas laborales, como Paul Heyman lo hizo.

Durante su discurso de entrada al Salón de la Fama de la WWE, el exdueño de ECW, no dudó en dedicarle unas palabras al ‘Asesino Cerebral’ sobre su excelente trabajo recientemente.

“La forma en que este hombre ha asumido el lápiz de esta compañía y nos ha llevado a una libertad creativa detrás del escenario donde más superestrellas están surgiendo en el evento principal frente a tus propios ojos. Por el resto de mi vida, ¡seré un tipo Paul Levesque!“, dijo en honor al nuevo líder de WWE.

Uno de los actuales estelares, también habló del trabajo de Triple H en comparación de cuando tuvo las órdenes de Vince McMahon y AJ Styles, está feliz con el 14 veces campeón al mando de todo dijo en entrevista para Fightful.

“Necesitamos a alguien que no sólo quiera ofrecer un gran producto sino que también se preocupe por las personas que trabajan para él y que hacen lo mejor que pueden. A veces nos topamos con una pared y no estamos seguros exactamente de lo que quieren“, dijo el dueño del Styles Clash.

“Aprecio el hecho de que se preocupe por (nosotros) porque he visto mucho talento que definitivamente tenía derecho a estar en la WWE, pero no les dimos suficiente tiempo para desarrollarse. Siento que en cierto modo arruinamos su vida hasta cierto punto porque este es el pico de la lucha libre y simplemente dijimos, ‘no eres lo suficientemente bueno’. Odio que eso no sea cierto, pero eso es lo que dijimos haciendo lo que estábamos haciendo y no. No creo que Triple H esté dispuesto a hacer eso sin darle a alguien una oportunidad“, agregó.

