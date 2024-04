Lo que necesitas saber: OJ Simpson es uno de los corredores más legendarios de la NFL

Muere OJ Simpson, pero su legado será imborrable en el deporte y en la cultura popular de Estados Unidos. Se convirtió en uno de los deportistas más mediáticos de la historia.

Desde ser sospechoso de doble asesinato, una persecución histórica en Los Ángeles y un juicio que se volvió casi casi en un tema de horario estelar en los medios de comunicación.

Absuelto del asesinato de su exesposa y su amigo, pero OJ Simpson fue no declarado inocente, aunque años más tarde terminaría en prisión por otros cargos totalmente diferentes.

Los Bills tienen a OJ Simpson en su círculo de honor – Foto: Getty Images

4 películas para conocer más sobre el lado oscuro de la leyenda de NFL

Dentro de los abogados se encontraban míticos nombres como Robert Kardashian, padre Kim, además de que mucha gente en EU se quejó del veredicto de los jueces.

Entonces, ¿quién asesinó a Nicole Brown y su pareja? Hasta el día de hoy no hay confirmación oficial sobre esto, pero algunas series y documentales hablaron del caso con la intención de esclarecer… aunque sin éxito.

Robert Kardashian (de lentes) durante el juicio de OJ Simpson – Foto: Reuters

OJ: Made in America – Star+

Como dirían en Estados Unidos: “The rise and the fall” de OJ Simpson es retratada en esta interesante serie sobre la vida del exjugador de la NFL.

Desde sus inicios como colegial en California, hasta su peak en la NFL y la estrepitosa caída que lo llevó a ser sospechoso del asesinato de Nicole Brown.

El tema racial juega un papel importante esta serie y en el caso mismo, porque fue uno de los aspectos importantes de la defensa para que OJ Simpson fuera absuelto.

Esta pieza la puedes encontrar en Star+ – Foto: Captura de pantalla

The People v. OJ Simpson: American Crime Story – Star+

Jeffrey Toobin escribió el libro ‘The Run of His Life: The People v. OJ Simpson‘ y American Crime Story lo tomó como referencia para crear el primer capítulo de su primera temporada.

Aunque OJ Simpson no es el protagonista en esta serie, sino todo alrededor de los personajes que participaron en el famoso “Juicio del Siglo”.

Las historias de los abogados defensores, fiscales y hasta el juez, toman mucha notoriedad en esta serie en la que también el tema racial es de suma importancia en la trama.

Una de las mejores series sobre el juicio de la exestrella de la NFL – Foto: Captura de pantalla

The Secret Tapes of the OJ Case: The Untold Story – Apple+

En esta serie, OJ Simpson sí tiene un rol protagonista porque cuenta aspectos de su vida que son relevantes, además de reveladores, sobre su las facetas de su vida.

Aparecen nueva información sobre el caso del asesinato de la exesposa de la leyenda de los Bills y sus amigo, y sobre todo, presenta declaraciones nunca antes vistas o escuchadas.

El corredor cuenta ciertos aspectos sobre el caso que lo llevó a juicio – Foto: Captura de pantalla

Who killed Nicole? – Amazon

La historia del juicio más famoso contada desde la perspectiva de Norman Pardo, exagente de OJ Simpson. También, presenta nuevas pruebas y testimonios para una nueva investigación.

La primicia de esta pieza, es que se “resolverá” la duda de más de miles de personas… ¿Quién mató a Nicole Brown? Aunque, eso es más subjetivo que otra cosa, porque la justicia no ha tomado cartas en el asunto.

La pregunta sin respuesta más importante – Foto: Captura de pantalla

