¿Qué, cómo y cuándo? 5 puntos para entender la moción de censura contra Josep María Bartomeu

El fuego está lejos de apagarse en el Barcelona. La permanencia de Messi sólo maquilló una crisis que viene desde la directiva y que aumentará con la moción de censura de los opositores contra el presidente del club, Josep María Bartomeu.

A raíz de la guerra entre Messi y Bartomeu, que se confirmó con las declaraciones del argentino (acá te las dejamos) al decir que se quedaba en el club porque el presidente lo obligó, la oposición comenzó una moción de censura contra él. ‘Més que una moció’.

Este jueves 17 de septiembre se venció el plazo para recaudar las 16 mil 521 firmas necesarias para que la moción de censura se valide. Marc Puch, portavoz de la iniciativa, aseguró que han superado holgadamente ese número. “Tenemos una cifra de firmas suficiente. Es una auténtica locura“, declaró para RAC 1.

En la historia del Barcelona habían existido tres intentos de moción de censura. En 1998 contra Josep Lluis Núñez, en 2008 contra Laporta y en 2017 contra el propio Bartomeu, que había sido hasta ahora la que mas firmas había recabado.

El proceso seguirá su marcha en los próximos días y la “bomba” está por explotar en el Camp Nou. Sin embargo acá te vamos a dejar 5 puntos para entender la moción de censura en contra de Josep María Bartomeu.

5 razones para entender la moción de censura contra Josep María Bartomeu

1.- ¿Qué es la moción de censura?: La moción de censura es un instrumento que tienen los socios del Barcelona con la que exigen la responsabilidad del presidente del club por lo que se puede considerar como una crisis. El desenlace sería la destitución del directivo.

En este caso la eliminación de Champions League ante el Bayern Múnich, que se unió a las de los años anteriores con Roma y Liverpool, aunado a la petición de salida de Lionel Messi, llevó a que se tomara la decisión.

2.- ¿Qué pasa si se llega a las firmas necesarias?: Jordi Farré, candidato a la presidencia del Barcelona (acá te dejamos la lista) fue el primero en impulsar esta moción de censura, a la que pronto se unirían más miembros de la oposición. En concreto ocho grupos de socios y otros dos precandidatos como Víctor Font y Lluís Fernàndez Alà.

Desde entonces se tuvieron 14 días hábiles para llegar a un total de 16 mil 521 firmas, que representan el 15% de los socios del Barcelona. Si no se llegaba a esa cantidad, el proceso se archivaría ante el notario, con la destrucción de las firmas que se hubieran recabado.

Sin embargo si se llegaba a alcanzar o superar el número de firmas, se tendrían 10 días hábiles para validar todas. Es decir, revisar que no haya firmas duplicadas o que no pertenezcan a los socios del club. Es por eso que se recomienda tener un ligero porcentaje mayor a lo que se requiere.

3.- Mesa de voto de censura: Una vez validadas las 16 mil 521 firmas por la mesa de voto de censura, se deberán pronunciar sobre la aprobación o la no aprobación a la moción de censura. Se podría invalidar si el motivo de la moción es algo que sucedió antes o fuera de la gestión de Bartomeu en el Barcelona.

Una vez validadas las firmas, se aprobará la solicitud de la moción de censura y la Junta Directiva del Barcelona deberá convocar a un referéndum.

4.- El referéndum: El referéndum se refiere a la votación para destituir o no a Josep María Bartomeu. La duración de esta votación deberá ser no menor a diez días y no mayor a 20 días, según los estatutos del Barcelona.

La convocatoria al referéndum para votar por la destitución de Bartomeu deberá publicarse con una anticipación de cinco días como mínimo y sólo participarán los socios del Barcelona.

5.- ¿Cómo pueden destituir a Bartomeu? El referéndum es clave para lograr la destitución de Bartomeu. Deben de participar al menos el 10% de los socios del Barcelona para que se lleve a cabo. El último paso de la moción de censura es el más difícil.

Se requieren al menos dos tercios de los votos de los socios del club. Es decir, que el 66.67% votara a favor de la destitución de Bartomeu. De no llegar a tal cantidad, la moción de censura quedara archivada y no podrá presentarse algo similar, por los mismos motivos, hasta dentro de un año.