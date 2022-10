No se puede negar que a Kanye West le gustan las polémicas, incluso más que hacer música. Y solamente en el mes de octubre de 2022, las cosas se han salido de control en su vida con uno que otro escándalo.

Y bueno, todo comenzó con su nueva colección que causó mucha polémica en todo el mundo. A partir de este momento, Kanye West pensó que la iba a romper, pero lo único que rompió fueron algunos contratos laborales.

Peeeeeero, la nueva colección de Ye sólo fue la punta del iceberg, porque hasta parece que tiene línea directa con las controversias y las redes sociales fueron las que vieron el siguiente escándalo.

Kanye. Foto: Getty Images

Publicaciones en Instagram y luego Twitter fueron restringidas para Kanye West por comentarios antisemitas, aunque después se defendió, pero sus cuentas ya estaban limitadas… y todo el mundo dijo: ¿Y esta rosa?

Esto no fue suficiente para Ye, pues parece que no tiene llenadera cuando de meterse gratis a las polémicas, se trata y eso que, ésta última posiblemente no tenga nada que ver con él.

En el podcast Drink Champs, Kanye West habló de George Floyd -¿cómo por?- y se aventó una puntada de mal gusto, pues mencionó que Floyd “ni siquiera estaba en su cuello” y que la causa de la muerte fue “Fentanilo”… ¡Ya siéntese, tío!

Foto: Getty Images

Adidas rompe relaciones con Kanye West y algunos deportistas también con ‘Donda Sports’

Además de todos estos conflictos, se sabe que la relación entre Adidas y Kanye West no estaba para nada bien, y llevaban unos cuantos meses en conflicto.

Ye agotó la paciencia de Adidas y después de muchos escándalos recientes, decidieron cortar todo tipo de relación con el rapero, incluso cuando su colaboración deja bastantes miles de dólares -porque a veces, el dinero es lo menos importante y lo demostró la marca-.

Pero Adidas, no es lo único referente al deporte que decidieron terminar relaciones laborales con Kanye West, pues Aaron Donald de los Rams en NFL y Jaylen Brown de los Celtics en la NBA, también lo hicieron.

Aaron Donald de Rams – Foto: Getty Images

Jaylen Brown – Foto: Getty Images

Tanto Aaron Donald como Jaylen Brown firmaron con la agencia deportiva de Ye, llamada ‘Donda Sports’, la cosa es que, después de que Kanye West tuviera un octubre de pesadilla, mandaron comunicados desligándose de la agencia.

Fotos: Especial

Ambos deportistas se mostraron en contra de los comentarios antisemitas de Ye y prefirieron separar caminos de Donda Sports. Aquí la pregunta es: ¿Cuál es el siguiente escándalo de Kanye West? Porque si de algo estamos seguros, es que Ye seguirá dando de qué hablar.