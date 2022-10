¿Qué está pasando con Kanye West y por qué causó polémica su nueva colección?

Ahhhh, Kanye West… ya tiene rato que no hablamos de él y la verdad es que por más que nos encantaría platicarles de sus nuevos proyectos musicales, casi siempre lo traemos a la mesa para contarles de sus polémicas. Justo como lo que está enfrentando en estos momentos, pues el rapero ahora conocido como Ye hizo enojar a muchas personas –entre ellas famosos– por… ¿unas playeras?

Resulta que el pasado 3 de octubre y aprovechando la Semana de la Moda de París, Kanye armó una pasarela secreta en la capital francesa para presentar la nueva colección de su firma. Imagínense que tan secreto fue todo esto que solo algunas figuras importantes recibieron invitación (la cual dicen que traía un feto en movimiento) la mañana de ese mismo día para asistir al evento en un lugar muy cercano al Arco del Triunfo. Ahí se dieron cita celebridades como Anna Wintour, Jaden Smith, Irina Shayk y más, los cuales no tenían idea de la essstraña sorpresa que recibirían.

Foto: Getty Images

Kanye West hizo enojar a muchos (y con razón) por el slogan de sus camisetas

Para que se den una idea de cómo estuvo el desfile de Kanye West, tanto él como algunas modelos usaron una camiseta que decía “White lives matter” (“Las vidas blancas importan”), un lema vinculado al movimiento antirracista Black Lives Matter y que por supuesto, muestra un discurso sobre la supremacía blanca. Por si esto no fuera suficiente, las playeras traían al frente la imagen del Papa Juan Pablo II que incluían la frase en español: “Seguiremos tu camino”. Sí, esta fue una de las prendas que presentó en este desfile.

Por supuesto que varios de los asistentes como Jaden Smith, no pudieron aguantar y abandonaron el evento tras leer el slogan de esta camiseta. Incluso, el propio actor y cantante declaró en su cuenta de Twitter lo siguiente: “No me importa quién sea, si no estoy de acuerdo con el mensaje, me voy (…) Las vidas de los negros importan”. Sin embargo, y a pesar de sus ideologías, algunas figuras se quedaron hasta el final como Naomi Campbell (quien se encargó de cerrar el destile) y Demna (director creativo de Balenciaga y amigo personal de Ye). Esto llamó la atención, ya que tanto la modelo como el diseñador han alzado la voz a favor de los derechos de los afrodescendientes desde su trinchera.

Para rematar y que todo el mundo se quedara con el ojo cuadrado, Kanye West posó junto a Candace Owens, una activista conocida por apoyar las ideas de Donald Trump y por su crítica hacia el movimiento Black Lives Matter (que como dato curioso, también llevaba puesta la polémica camiseta). Como era de esperarse, muchos consideraron que esta fue otra movida del rapero para ganarse los reflectores, pero la gran mayoría considera que esta jugada es aún más peligrosa porque incluye un discurso que distorsiona por completo el discurso original y lo que miles de afrodescendientes en Estados Unidos llevan peleando durante años.

Una editora de Vogue opinó sobre la colección y a Ye no le gustó esto

Después de este controversial desfile, la editora de la revista Vogue y especialista en moda afroamericana, Gabriella Karefa-Johnson declaró en su cuenta de Instagram que la nueva colección de Kanye –sobre todo la playera– es algo “increíblemente irresponsable y peligroso colocar una camiseta con el mensaje ‘Las vidas blancas importan’ en un desfile (…) Las camisetas que este hombre ha ideado, producido y presentado ante el mundo son pura violencia. No hay excusa, no hay arte”.

Esto fue lo que la editoria de Vogue opinó sobre la colección de Ye/Foto: Especial

Y sí, como ya lo podrán esperar, tanto a Ye como a sus seguidores y hasta las personas que apoyan la ideología “White Live Matter” en Estados Unidos no les hizo nada de gracia las palabras de Karefa-Johnson. Incluso el propio rapero afirmó en sus redes sociales que se reunió con Gabriella para hablar sobre las intenciones de su nueva colección y supuestamente aclarar las cosas. Aunque hasta el momento, ella no ha mencionado nada sobre su encuentro con West.

“Ella (Gabriella) dijo que su empresa (Vogue) no le había dado instrucciones para hablar de la expresión de mi caseta. Nos disculpamos mutuamente por la forma en que nos hicimos en sentir. En realidad nos llevamos bien y ambos hemos experimentado la lucha por la aceptación en un mundo que no es el nuestro. Ella no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, estamos en desacuerdo”. Declaró Kanye West en su cuenta de Instagram

Varias celebridades se fueron a la yugular del rapero

Claro que las reacciones a la nueva colección de Kanye West y las palabras que le dedicó a Gabriella Karefa-Johnson no se hicieron esperar. Una de las primeras en opinar al respecto fue Gigi Hadid, quien salió para defender a su amiga y colaboradora comentando lo siguiente en la publicación que el rapero hizo sobre la editora de Vogue:

“Desearías tener un porcentaje de su intelecto (…) No tienes idea, jaja… Si en realidad hay un punto a cualquiera de tus mi*rdas. Ella podría ser la única persona que podría salvarte. ¿Como si el “honor” de ser invitado a tu show evitara que alguien de su opinión? Lol. Eres un bully y una broma”.

La siguiente celebridad en pronunciarse a favor de Gabriella fue Hailey Bieber. A través de sus historias de Instagram, la modelo le dedicó este mensaje: “¡Mi respeto por ti es profundo, amiga mía Conocerte es adorarte y trabajar contigo es un honor”, ​​continuó la fundadora de Rhode. “La más amable, talentosa y divertida. La más chic”.

Este fue el mensaje que Gigi Hadid escribió para apoyar a Gabriella/Foto: Captura de pantalla