Lo que necesitas saber: “Estamos al tanto de la reciente acción de las autoridades”, informaron los Guardianes de Cleveland. “Seguiremos cooperando plenamente con las autoridades y con la MLB mientras continúan sus investigaciones”.

Luego de ser arrestados, los pitchers dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron acusados formalmente de conspiración para manipular apuestas relacionadas a lanzamientos en juegos de las Grandes Ligas (MLB).

Otro escándalo de apuestas en el mundo del deporte, por cierto…

De acuerdo con los reportes, los pitchers de los Guardianes de Cleveland están actualmente bajo custodia de las autoridades federales. El caso en su contra es grave: si son encontrados culpables, podrían ser condenados a 65 años de prisión.

Según las investigaciones federales, Emmanuel Clase y Luis Ortiz están vinculados con una red de estafas que habría apostado cientos de miles de dólares en juegos de la MLB. El papel de los pitchers habría sido informar los tipos de lanzamientos que harían para asegurar apuestas exitosas.

Emmanuel Clase, Guardianes de Cleveland / Foto: mlb.com

Además de soltar información para la red fraudulenta, los pitchers realizaron apuestas paralelas por valor de cientos de miles de dólares, señala la acusación que formalmente hizo la Fiscalía de Nueva York.

Desde hace meses que se sabe de este asunto, la MLB anunció que tanto Ortiz como Clase permanecerían en licencia “hasta nuevo aviso”.

Los pitchers de los Guardianes de Cleveland habrían comenzado a conspirar en 2023

Los 65 años que podrían aventarse en prisión sería por acumulación de sentencias: 20 añitos por conspiración para fraude electrónico, otros 20 por conspiración para fraude por servicios honestos… y otros 20 por conspiración para lavado de dinero. Aparte, cinco más por influir en eventos deportivos.

Luis Ortiz, Guardianes de Cleveland / Foto: mlb.com

Y en estos casos es cuando más de uno dice: “pin%&/es güeyes, qué manera de echar a perder una carrera”… y sí: además de jugar en la mejor liga de beis del planeta, tenían sueldos que oscilaban en los cinco millones de dólares. Bueno, nomás Clase, porque Ortiz apenas resguña el nada despreciable millón.

“Según la acusación, los lanzadores comenzaron a conspirar con apostadores deportivos en 2023 sobre lanzamientos específicos que realizarían durante los juegos de la MLB”, informó la ABC.