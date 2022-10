No bueno, apenas nos estamos acostumbrando a la idea de que Erling Haaland romperá todos los récords conocidos del futbol mundial, y de pronto nos dicen por ahí que ya viene en camino el futbolista que se los arrebatará luego a él. Mira tú, se trata de un tal Albert Braut Tjaland… su primo.

Ooooooh sí, tal vez hasta ahora no hayas escuchado el nombre de este jugador a gran escala, pero seguro poco a poco lo harás. Albert Braut Tjaland tiene sólo 18 años y surgió el rumor de que andaba marcando goles a un ritmo muy similar al de su primo en el Manchester City.

Albert Braut Tjaland, el primo de Erling Haaland

De acuerdo con Transfermarkt, el primo de Haaland juega desde el 2020 en el Molde FK II de su natal Noruega. Y lo dicho, varios medios internacionales como Sport y Marca reportaron en marzo de 2021 que habia marcado 64 goles en sólo 37 partidos con ese club de tercera división. Dato que, por alguna razón, se ha retomado este 2022 como si fuera un récord reciente.

Foto: alberttjaland (Instagram)

¿Te imaginas eso? ¡¡¡64 goles en sólo 37 partidos!!! (Pfffffffffffff). Sin duda se trataría de algo BRU-TAL, ¡casi al nivel de lo que está haciendo su primo en la Premier League!

“Erling es una gran inspiración para mí, es mi modelo a seguir y lo que está haciendo es realmente asombroso. Intento conocer sus secretos y le pido consejo”, dijo Albert Braut sober Haaland según palabras retomadas por dicho medio.

¿Y qué hay de cierto sobre lo que se dice de él?

Sin embargo, al menos en el mismo portal de Transfermarkt no tienen tal registro ni con el Molde FK II ni con el Bryne FK, su anterior equipo. Eso nos lleva a poner en duda esa cifra de goles o al menos preguntarnos: si eso hizo en 2021, ¿qué le pasó de entonces a la fecha y por qué no ha mantenido ese ritmo?

Foto: Getty

Es más, en días recientes se viralizó un video de un supuesto gol de Albert Braut Tjaland. Pero ojo, se trata en realidad de un gol hecho por otro futbolista en Inglaterra. Este golazo no fue obra del primo de Haaland, sino de Brad Potts, quien juega en el Preston North End. La FIFA sacó ese video en agosto de este año pero con los datos reales.

El primo de Erling Haaland, Albert Braut Haaland, juega con el Norwegian Bran. 37 partidos – 64 goles Tiene 18 años ?pic.twitter.com/BjTnr1WbOC — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) October 12, 2022

Pues nada, parece que eso de ser androide o un robot no es cosa de familia. No dudamos de su talento o de que pueda tener un gran futuro, pero al menos los goles y récords que se manejan no hacen justicia a la realidad.

Seguiremos pensando que sólo Haaland viene de otro planeta… bueno no, espera, mejor no lo decimos así porque luego hay aficionados que se lo creen y hasta le andan pidiendo al gobierno de Reino Unido que no lo dejen jugar por no ser humano.