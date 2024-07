Lo que necesitas saber: Alexa Moreno fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Alexa Moreno finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 antes de lo esperado tras un mal día, sin embargo el legado de Alexa quedará intacto en la historia del deporte mexicano, y en específico en la gimnasia, después haber peleado la final en Tokio 2020, junto a Simone Biles, por lo cual apuntaba a una última revancha en París.

Después de Tokio, Alexa dejó en el aire su continuidad dentro de la gimnasia y se tomó el tiempo suficiente para atender y recuperase de lesiones y finalmente, tras casi un año fuera de actividad, la originaria de Mexicali, volvió para encarar su último ciclo olímpico, al cual le puso un único propósito: disfrutar.

Por eso, cuando perdió el equilibrio en su rutina en viga, Alexa se quedó tendida sonriendo, antes de volver a la viga. “No lo debí hacer, que boba”, dijo después de finalizar su rutina en el All-Around. La carta fuerte de Moreno, sin embargo, estaba en la prueba de salto de caballo y para la cual apuntaba para instalarse entre las primeras ocho y así calificar a la final.

Alexa Moreno: Juegos Olímpicos 2024

El adiós de Alexa Moreno en los Juegos Olímpicos 2024

Sin embargo, Alexa tampoco tuvo la mejor de sus actuaciones y obtuvo un total de 13.949 tras ejecutar dos saltos. “Salté bastante mal”, dijo al final de su competencia, la cual fue parte de las primera de cinco subdivisiones.

Las aspiraciones de Alexa Moreno en los Juegos Olímpicos 2024 se esfumaron en el programa de la cuarta subdivisión, en la cual fue desplazada al noveno lugar. La mexicana necesitaba estar entre las primeras ocho para calificar a la final por aparatos.

Alexa indicó que llegó lesionada a los Juegos Olímpicos y lamentó que su fisioterapeuta no haya viajado a París. “La fisioterapeuta que estuvo conmigo fue una persona que no me conoce realmente y no sabe como me vendaban. Traer una lesión me pegó mucho en los entrenamientos, porque fue algo que tuve que cuidar y todavía me tengo que volver a operar”, dijo Moreno. “Es difícil manejar. O lo hago perfecto o me va a doler y no siempre estás en condiciones de hacer perfecto”.

Juegos Olímpicos 2024: Alexa Moreno

Alexa Moreno: Un legado imborrable más allá de la gimnasia y el deporte

La lucha más grande y de Alexa se dio fuera del deporte. La mexicano fue injustamente criticada en redes sociales tras su primera participación olímpica, en Río 2016, cuando fue objeto de comentarios por su complexión física, por lo cual su hermana le pidió que no revisara las redes sociales.

“Ella me había dicho que mejor no revisara nada porque no quería que estuviera triste. Me sentí triste, sí me dolió. No soy un robot que no siente. Llegué a creer que de veras no me veía tan bien. Soy mexicana y luzco como mexicana. No pueden esperar ver a una rubia”, respondió en agosto de 2016, cuando tenía 22 años.

Alexa Moreno en 2016

Valiente, Alexa, le plantó cara a las críticas y aunque pensó en no volver a competir en unos Juegos Olímpicos, pero calificó a Tokio 2020, donde hizo la actuación de su vida ante la mejor gimnasta de nuestra era, Simone Biles, y se quedó a un pasito de subir al podio.

Los cientos de comentarios que en 2016 la criticaban se convirtieron en miles y miles de comentarios manifestando admiración, de propios y extraños, y si bien París no fue la historia que soñó, queda arropada por los y las miles de personas que hoy se identifican con su batalla en pro de la equidad y la empatía, además de enseñarnos a levantarnos, pues su legado va más allá de la gimnasia o de una medalla.

Alexa Moreno nos ha enseñado a levantarnos

“Somos humanos y todos los humanos tienen sus propios talentos, habilidades y fortalezas. no tiene que haber ideas de menospreciar por cualquier otra diferencia que llegue a tener una persona”, nos contó en en una entrevista, que puedes leer por acá.

Alexa Moreno en París 2024

Te puede interesar