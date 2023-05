Alexis Vega fue sancionado con una multa económica por una imagen que circuló en redes sociales en la cual el jugador de Chivas presuntamente se burla del Atlas, y en especial del colombiano Julián Quiñones, tras la eliminación en los Cuartos de Final de la Liguilla, sin embargo, el futbolista asegura que no compartió dicha publicación.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol

“En particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, indica el comunicado de la Federación Mexicana de Futbol.

Alexis Vega fue sancionado económicamente / Mexsport

¿Qué pasó con la imagen por la cual fue multado Alexis Vega?

En redes sociales circuló una imagen del delantero de Chivas al mando de un perro con cadena. En la edición de la imagen se aprecia el rostro de Quiñones en lugar de la cara del perro.

Presuntamente la imagen fue compartida en las historias de la cuenta de Instagram del jugador de Chivas, de modo que el jugador no fue el autor de la edición del “meme”, por el cual fue sancionado.

Esta es el imagen que presuntamente había compartido Alexis Vega

Alexis Vega: “Jamás subí la foto”

Antes de que se diera conocer la sanción económica, Alexis Vega compartió en su cuenta de twitter una conversación con el jugador del Atlas, a quien le aseguró que no compartió la imagen, además de aclarar que tampoco fue el autor de la misma.

“Máquina, ¿cómo andas? Ahí anda una foto que hicieron y que editaron pero yo jamás la subí. Este perfil fue el que la editó y la subió com si hubiera sido yo”, indica Alexis en dicha conversación.

Alexis Vega compartió su conversación con Julián Quiñones

En tanto Quiñones restó importancia a la situación: “Maquina, todo bien panita. Ya sabes que así es la gente”. Por lo pronto se desconoce si el jugador o Chivas apelarán la sanción de la Comisión Disciplinaria o acatará como tal dicha sanción.