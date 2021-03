¡Un mexicano más! Gignac está cerca de recibir la ciudadanía mexicana

André Pierre Gignac quiere tanto a Tigres, México y todo lo que tenga que ver con nuestro país que ahora ya está a punto de ser un mexicano más. El francés ya realizó el trámite para ser naturalizado y falta muy poco para que sea oficialmente uno más de nosotros.

Tigre desde 2015, ha estado con los felinos durante los últimos 6 años en los que se ha convertido en referente del conjunto del norte del país y máximo goleador de la institución con 148 goles y varios títulos a su paso en nuestra Liga MX.

4 campeonatos de liga, 3 campeón de campeones, una vez ganador del Campeones Cup (entre el ganador de la MLS y el campeón de campeones en México, y sí, es real el torneo), además de la tan ansiada Concachampions que se les había negado, avalan a Gignac como uno de los mejores jugadores en la historia de México.

En entrevista para RMC, el francés (casi mexicano) indicó que ya solicitó su naturalización: “Pedí la ciudadanía mexicana, todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia“.

Muchos de los extranjeros en nuestro país, se naturalizan con posibilidad a que sean convocados a la selección nacional mexicana, porque la competencia en su país es mayor, pero no Gignac, pues no puede ser convocado al “Tri” porque ya estuvo con Francia en torneo oficial y de hecho enfrentó a México en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

¿Qué sigue para André-Pierre Gignac?

Tigres es uno de sus amores de la vida y así lo demuestra a cada partido, además de que tiene intenciones de mantenerse con el conjunto felino hasta que termine su carrera profesional. “El plan es quedarme en Tigres después de retirarme, ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso“, expresó.

Aunque siente mucho cariño por su ex equipo, el Olympique de Marsella, el amor que le tiene a nuestro país es incomparable y no tiene planes de regresar a su natal Francia para jugar con su equipo pasado o con cualquier otro de la Ligue One.

“No, como jugador es imposible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Juega Darío Benedetto. Me gusta. Tiene un pie derecho excepcional y un pie izquierdo también excepcional“, señaló sobre el también ex jugador de la Liga MX.