Así ha sido la transformación de Andy Ruiz desde las peleas contra Anthony Joshua

¿Cómo va tu propósito de bajar de unos kilitos este año? Si no encuentras aún la inspiración suficiente para ello debemos tomar en cuenta la transformación física de Andy Ruiz podría ayudar. El mexicano ha convertido las burlas y los memes en una historia aspiracional previo al combate contra Chris Arreola.

Andy Ruiz apareció en el mapa internacional del boxeo cuando en 2019 ganó por KO frente al favorito de los pesos pesados, Anthony Joshua, a quien le arrebató los títulos mundiales y de paso llenó sus bolsillos con casi dos millones de dólares.

Desde ese momento priorizó los lujos y las fiestas, por lo que llegó mal preparado para la pelea de revancha contra Joshua, en la cual decepcionó desde el pesaje.

La transformación de Andy Ruiz

El mexicano registró 120 kilogramos en el pesaje de cara a la primera pelea contra Joshua, quien experimentó el poder de los puños Andy Ruiz. Para la pelea de revancha, celebrada en diciembre de 2019, Andy subió ocho kilogramos, de modo que registró 128 ante la báscula y sin preparación, fue pan comido para el británico, quien recuperó sus cetros.

A partir de ese entonces, Andy fue objeto de memes y en enero del 2020 despidió a su entrenador, Manny Robles, situación que fue mal vista, pues se consideró que Andy no tenía interés en retomar su carrera.

Sin embargo, Ruiz se unió al “Canelo Team” a partir del 6 de mayo, y comenzó su transformación no sólo física. ‘Destroyer’ ha cambiado en actitud, se ha mostrado mucho más motivado y constante contacto con ‘Canelo’ Álvarez.

De noviembre de 2020 a abril de 2021, Ruiz bajó 11 kilogramos respecto al pesaje de la segunda pelea contra Joshua. Pero lo más sorprendente no es la pérdida de peso, sino el proceso que ha llevado para convertir la grasa corporal en músculo. Dicho de otro modo, no ha sido perder peso porque sí. “He perdido peso de la manera correcta, me siento increíble”.

Para inicios del mes de abril, Andy Ruiz pesaba cerca de 117 kilogramos, pero su meta para la pelea contra Arreola es bajar a los 115.

¿Cómo bajó de peso?

Andy Ruiz se sometió a un programa personalizado con el ‘Canelo Team’, el cual consiste en trabajo físico enfocado a fortalecer músculos y sólo tres días a la semana se enfocó en rutinas funcionales, es decir, dinámicas y ejercicios propios de un boxeador.

Aunado a ello, Andy se sometió a una dieta para llevar a cabo una transformación completa y sana, sin perder fuerza, pero ganando agilidad y velocidad.

Esto le permite darse algunas libertades de vez en cuando respecto a su dieta. “Ayer me comí unos tacos, pero estoy bien”, mencionó a mediados de abril.