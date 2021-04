Chris Arreola, el rival de Andy Ruiz que creció como mexicano: “Frijoles y tortillas no faltaron”

Después de una larga espera, Andy Ruiz vuelve al ring con una actitud totalmente diferente respecto a su último combate, contra Anthony Joshua en diciembre del 2019 y enfrente tendrá a Chris Arreola (38-5, 33 KO), quien parte como clara víctima después de un periodo sin actividad más largo que el de Ruiz.

En 2019, Andy peleó dos veces contra Anthony Joshua, a quien sorprendió en el primer capítulo al vencerlo por KO y quitarle sus coronas, sin embargo en el combate de revancha, el mexicano fue blanco de críticas al no prepararse de la manera adecuada, mientras que Arreola sólo tuvo una pelea ese año, y la ganó frente Jean Pierre Augustin en el mes de marzo.

¿Quién es Chris Arreola?

Arreola comparte la similitud con Andy de haber crecido en Estados Unidos, pero tener padres mexicanos, y por lo tanto representar a México. “Mi padre me hizo mexicano”, dice Arreola.

Nació en California el 5 de marzo de 1981 (es nueve años mayor que Ruiz). Su padre es originario de Durango y su madre de Sinaloa. Cruzaron la frontera en busca de mejores oportunidades, por lo que Chris creció en un ambiente humilde.

“Yo no vengo de una familia adinerada, ni privilegiada. Mi padre trabajaba muy duro, en la construcción y mi madre, en una fábrica de metal y después, en una de colchones. Frijoles, tortillas y huevos, nunca faltaron”, mencionó Arreola en 2016, para ESPN, previo a su tercer combate por un título mundial.

En 2016 ya conocía a Andy Ruiz

Aquella pelea la perdió después de retirarse luego de ocho episodios, y desde ese etonces sólo ha peleado dos veces más. Para aquel momento ya conocía a Andy Ruiz, a quien identificaba como otro mexicano a seguir dentro de los pesos pesados. “Hay otro mexicano, Ruiz, que también es muy bueno”.

A lo largo de su trayectoria se ha cuestionado sobre su identidad como mexicano por haber hecho toda su vida en Estados Unidos y contar también con dicha nacionalidad, sin embargo, Arreola habla español de una manera más fluida que Andy Ruiz.

“Yo me siento mexicano porque crecí como mexicano. Mi papá siempre me dice que hay que trabajar duro, con muchas ganas. Así somos los mexicanos”, dijo Arreola.

Arreola también ha perdido peso

Uno de los aspectos que llama la atención previo a la pelea es el hecho de que Andy Ruiz ha perdido peso, pero además ha ganado músculo luego de trabajar con Canelo Team en los últimos meses, sin embargo, Arreola también ha perdido varios kilos, según izquierdazo.

“He ganado más músculo y he perdido grasa”, indicó, y es que a pesar de su edad, no piensa por ahora en el retiro “Todos me están dando por muerto. Si gano esta pelea y no me consideran como un contendiente para un título mundial, no lo entenderé”, mencionó.