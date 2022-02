La historia de Anna Kalinskaya, la tenista mitad rusa y mitad ucraniana que brilla en el Abierto de Zapopan

Cuando Anna Kalinskaya arribó a México para competir en el Abierto de Zapopan nunca imaginó que sería testigo a la distancia de un conflicto bélico entre su país natal, Rusia, y el país en el que nació su madre, Ucrania.

Mientras ella comenzaba su participación en el torneo en el cual la protagonista era Emma Raducanu, ganadora del US Open, Vladimir Putin ordenaba el envío de tropas rusas hacia Donetsk, el 21 de febrero.

Kalinskaya nació el 2 de diciembre de 1998, en la ciudad de Moscú, Rusia, y desde 2018 forma parte de los cuadros Grand Slam, aunque sólo en dos ocasiones superó la primera ronda, en Estados Unidos.

El mensaje de Kalinskaya desde México

En México cosecha puntos importantes en la clasificación de la WTA y también desde nuestro país fijó su postura respecto a los ataques de Rusia hacia Ucrania, al asegurar que ella forma parte de la amplia comunidad rusa que se encuentra en contra de la guerra

“Es muy triste y aterrador ver a la gente de Ucrania sufriendo. No mucha gente sabe, pero mi madre es ucraniana y yo soy mitad ucraniana. Es muy triste de verdad y la gente en Rusia no quiere guerra. Queremos que esto termine pronto”, manifestó la tenista.

Llama a sus padres desde Zapopan

Kalinskaya se instaló en semifinales después de dejar en el camino a las chinas Qinwen Chen Qzheng y Wang Xinyu, y a la colombiana Carolina Osorio, por lo cual se podría decir que el accionar de la tenista rusa ha sido satisfactorio, aunque en lo mental es todo lo contrario tras la situación en su país.

“Amo competir y trabajar duro, en la cancha trato de olvidarme de lo que pasa, pero me es imposible no ver el teléfono y querer llamar a mis padres para saber donde están”, aseguró, además de compartir un sentimiento de frustración al no aportar desde su trinchera.

“No estoy segura si puedo ayudar en algo porque creo que el deporte es deporte y la política es política. Hice algunas publicaciones en redes sociales, pero no creo que pueda ayudar directamente”, indicó.

El origen de su madre, sin embargo, no es la única conexión entre Anna Kalinskaya y Ucrania, pues mantiene una relación de amistad con la ucraniana Dayana Yastremska, quien pudo salir del país junto a su hermana menor para competir en el Abierto de Lyon, pero sus padres permanecen en Ucrania.

“No le he escrito a Dayana, gracias por recordarme. Creo que ella puedo salir de Ucrania pero no estoy segura de su familia”, manifestó.