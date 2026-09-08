El Balón de Oro 2026 se entrega el lunes 26 de octubre en Londres por ser el 70 aniversario del evento. Y acá va la lista de todos los nominados.

Lo que necesitas saber: Este año será el 70 aniversario del Balón de Oro y por eso se entregará en Londres y no en París

México se hizo presente en las nominaciones al Balón de Oro 2026 con Julián Quiñones compitiendo por el Balón de Oro Masculino, Scarlett Camberos va por el femenil y América está nominado entre los cinco mejores clubes femeniles ¿Ya vieron que el futbol femenil mexa sí rifa?

Pero además de los tres representantes mexicanos, también tenemos que hacer mención al gran Vozinha, que se ganó su nominación al Mejor Portero del año con su actuación en el Mundial junto a Cabo Verde, ¡Y eso que fue su debut!

Balón de Oro 2026

Como te contamos hace tiempo, el evento este año cambia de sede, de París a Londres. La idea es conmemorar el 70 aniversario de esta entrega, además de recordar a su primer ganador: Sir Stanley Matthews.

Las y los nominados para el Balón de Oro 2026

Balón de Oro masculino

Julián Quiñones: Al-Qadsiah FC. Lionel Messi: Inter Miami. Kylian Mbapppé: Real Madrid. Erling Haaland: Manchester City. Jude Bellingham: Real Madrid. Willian Pacho: PSG. João Neves: PSG. Michael Olise: Bayern Munich Declan Rice: Arsenal. Rodri: Manchester City/Barcelona. Fabián Ruiz: PSG. Ferran Torres: FC Barcelona/PSG. William Saliba: Arsenal. Dayot Upamecano: Bayern Munich. Nuno Mendes: PSG. Lautaro Martínez: Inter Milan. Sadio Mané: Al-Nassr. Marquinhos: PSG. Khvicha Kvaratskhelia: PSG. Lamine Yamal: FC Barcelona. Achraf Hakimi: PSG. Harry Kane: Bayern Munich. Gabriel: Arsenal. Bruno Fernandes: Manchester United. Luis Diaz: Bayern Munich. Ousmane Dembélé: PSG. Marc Cucurella: Chelsea/Real Madrid. Pau Cubarsí: FC Barcelona. Vitinha: PSG. Vinicius Jr: Real Madrid.

Ya porta la playera de México – Foto: X (@miseleccionmx)

Balón de Oro femenino

Scarlett Camberos, México, Club América. Selma Bacha: Francia, OL Lyonnes. Barbra Banda: Zambia, Orlando Pride. Klara Bühl: Alemania, Bayern Munich. Esmee Brugts: Países Bajos, FC Barcelona. Mariona Caldentey: España, Arsenal. Kerstin Casparij: Países Bajos, Manchester City. Temwa Chawinga: Malawi, Kansas City Current. Cata Coll: España, FC Barcelona. Melchie Dumornay: Haiti, OL Lyonnes. Caroline Graham Hansen: Noruega, FC Barcelona. Alex Greenwood: Inglaterra, Manchester City. Patri Guijarro: España, FC Barcelona. Pernille Harder: Dinamarca, Bayern Munich. Yui Hasegawa: Japón, Manchester City. Rose Lavelle: Estados Unidos, Gotham FC. Mapi León: España, FC Barcelona. Lorena: Brasil, Kansas City Current. Melvine Malard: Francia, Manchester United/Chelsea. Manaka Matsukubo: Japón, North Carolina Courage/Chelsea. Vivianne Miedema: Países Bajos, Manchester City. Ewa Pajor: Países Bajos, FC Barcelona. Claudia Pina: España, FC Barcelona. Alexia Putellas: España, FC Barcelona. Wendie Renard: Francia, OL Lyonnes. Alessia Russo: Inglaterra, Arsenal. Khadija Shaw: Jamaica, Manchester City. Momoko Tanikawa: Japón, Bayern Munich. Caroline Weir: Escocia, Real Madrid/OL Lyonnes. Tessa Wuallert: Bélgica, Inter Milan/Como.

Scarlett Camberos vuelve a la Liga MX Femenil / Foto: Club América Femenil

Jóvenes promesas masculinas del año:

Kerim Alajbegović: Bosnia-Herzegovina (RB Salzburg, Juventus desde agosto 2026). Ayyoub Bouaddi: Marruecos (Lille, Manchester City desde agosto 2026). Pau Cubarsí: España, FC Barcelona. Yan Diomandé: Costa de Marfil (RB Leipzig, Real Madrid desde agosto 2026). Lennart Karl: Alemania, Bayern Munich. Éli Junior Kroupi: Francia, Bournemouth. Lamine Yamal: España, FC Barcelona. Johan Manzambi: Suiza (Freiburg, Aston Villa desde julio 2026). Ibrahim Maza: Algeria, Bayer Leverkusen. Warren Zaïre-Emery: Francia, PSG.

Jugadoras jóvenes con mayor talento del año:

Veerle Buurman: Países Bajos, Chelsea.

Vicky López: España, FC Barcelona.

Felicia Schröder: Suecia, Häcken, Real Madrid desde junio 2026.

Clara Serrajordi: España, FC Barcelona.

Lily Yohannes: Estados Unidos, OL Lyonnes.

Portero del Año Masculino:

Yassine Bounou: Marruecos, Al-Hilal. Thibaut Courtois: Bélgica, Real Madrid. Joan García: España, FC Barcelona. Gregor Kobel: Suiza, Borussia Dortmund. Emiliano Martínez: Argentina, Aston Villa/Chelsea. Édouard Mendy: Senegal, Al-Ahli. David Raya: España, Arsenal. Matvey Safanov: Rusia, PSG Unai Simón: España, Athletic Bilbao. Vozinha: Cabo Verde, GD Chaves/Colo-Colo

Portera del Año Femenina:

Ann-Katrin Berger: Alemania, Gotham FC.

Cata Coll: España, FC Barcelona.

Hannah Hampton: Inglaterra, Chelsea.

Lorena: Brasil, Kansas City Current.

Ayaka Yamashita: Japón, Manchester City.

Entrenador del Año Masculino:

Mikel Arteta: España, Arsenal.

Luis de la Fuente: España, Selección de España.

Vincent Kompany: Bélgica, Bayern Munich.

Luis Enrique: España, PSG.

Unai Emery: España, Aston Villa.

Entrenadora del Año (categoría femenina):

Jonatan Giráldez: España, OL Lyonnes.

Andrée Jeglertz: Suecia, Manchester City.

Nils Nielsen: Dinamarca, Selección de Japón.

Pere Romeu: España, FC Barcelona.

Elena Sadiku, Suecia, BK Häcken.

Club femenino del año

FC Barcelona: España.

Bayern Munich: Alemania.

Club América: México.

Manchester City: Inglaterra.

OL Lyonnes: Francia.

Fotografía @AmericaFemenil vía X

Club masculino del año

Arsenal: Inglaterra.

Bayern Munich: Alemania.

Bodø/Glimt: Noruega.

Flamengo: Brasil.

PSG: Francia.

“El trofeo al Delantero y Delantera del Año, tanto masculino como femenino, y el Premio Sócrates, presentado por el grupo L’Équipe y Paz y Deporte, por acciones solidarias o causas sociales llevadas a cabo por un campeón comprometido, también se entregarán durante la ceremonia del Balón de Oro”.

Foto: @ballondor (vía X)

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

Como cada año, un jurado especializado de periodistas se encargará de la votación para definir a las y los ganadores. “El panel está compuesto por un representante por país de entre las 100 mejores naciones del Ranking Mundial Masculino de la FIFA y las 50 mejores del Ranking Mundial Femenino”, señala la organización.

Rendimiento individual y decisivo, logros colectivos y trofeos ganados, y juego limpio dentro y fuera del terreno de juego, son los tres criterios que consideran para emitir su voto.

Pero bueno, lo que necesitas saber: el Balón de Oro 2026 se entrega el lunes 26 de octubre, ese día sabremos si Messi gana un último trofeo o si Dembélé repite, y quién es la nueva reina del futbol femenil luego de un año donde Aitana Bonmatí estuvo algo ausente por lesión.