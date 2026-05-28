Lo que necesitas saber: En la edición del 2025, el Ousmane Dembélé del PSG se llevó el Balón de Oro. Y en la rama femenil, Aitana Bonmatí ganó su tercer balón de forma consecutiva.

Apunten la fecha. La entrega del Balón de Oro 2026 será el 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Por primera vez en los 70 años que se celebra la premiación, la gala cambiará de sede para rendir homenaje al primer ganador del Balón de Oro, Sir Stanley Matthews.

La gala se había celebrado anteriormente en París, en lugares como el Grand Palais, la Torre Eiffel y, desde el 2019, en el Théâtre du Châtelet, pero nunca habían pisado Londres, hasta ahora.

Captura de pantalla FOX.

Fecha y sede del Balón de Oro 2026

Para conmemorar el 70 aniversario del Balón de Oro, los organizadores decidieron dejar por un momento París y mudarse a Londres para la entrega del 2026.

La primera entrega del Balón de Oro fue por allá de 1956, hace 70 años. En aquel entonces Sir Stanley Matthews, exjugador del Blackpool y del Stoke, se llevó el premio, en una ceremonia alejada del glamour que rodea a las ediciones actuales.

“Hace setenta años, el primer Balón de Oro fue otorgado a un célebre inglés, admirado en todo el mundo por su talento y cortesía. El 26 de octubre, la ceremonia regresa al lugar donde se coronó al primer campeón“. Se lee en el sitio oficial del Balón de Oro,

Sede: Londres, Inglaterra

Fecha: 26 de octubre del 2026

Todavía falta conocer más detalles de la entrega, pero en cuanto se vayan dando a conocer, acá les daremos la actualización.

En la edición del 2025, el Ousmane Dembélé del PSG se llevó el Balón de Oro. Y en la rama femenil, Aitana Bonmatí ganó su tercer balón consecutivo. Veremos si este año ambos pueden repetir o si otro de sus colegas les arrebata el prestigioso premio.