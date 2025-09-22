Lo que necesitas saber: Llegó la gala de los mejores futbolistas del mundo y estos son todos los ganadores del Balón de Oro 2025 en todas las categorías varoniles y femeniles.

Llegó el momento esperado por todos los fans. Ya sea para agarrarse del chongo por decisiones polémicas, apoyar a sus futbolistas consentidos o solamente meterse a la grilla, finalmente —después de meses de discusiones— por fin conocemos a los ganadores del Balón de Oro 2025.

En todas las categorías, tanto varoniles como femeniles, del futbol mundial.

Lista completa de todos los galardonados esta noche // Foto: Ballon d’Or

Como saben, los ganadores del Balón de Oro 2025 van mucho más allá de los premios a los mejores futbolistas del mundo que, aunque son los más aclamados, también se celebran otras posiciones como los mejores porteros, los mejores jugadores jóvenes, entrenadores y clubes del mundo.

Estos son todos los ganadores del Balón de Oro 2025

Balón de Oro Masculino

En la categoría principal de la premiación, el ganador del Balón de Oro esta edición fue Ousmane Dembélé, quién juega en el PSG y el responsable de arrebatarle el trofeo al favorito de muchos Lamine Yamal.

Balón de Oro Femenino

Por tercera ocasión consecutiva, la española Aitana Bonmatí obtuvo el Balón de Oro de este año y se convirtió en la máxima ganadora femenil.

Trofeo Kopa Masculino (menores de 21 años)

Quién alzó con el Trofeo Kopa Masculino fue Lamine Yamal, siendo considerado por segundo año consecutivo como el mejor jugador joven masculino. Aunque hay que decirlo, esta vez Yamal iba por el Balón de Oro.

Trofeo Kopa Femenino (menores de 21 años)

La mejor futbolista joven de todo el mundo este 2025 fue para Vicky López, quién con tan solo 19 años, la futbolista ha demostrado su gran habilidad jugando para el F.C. Barcelona en la Primera División.

Trofeo Yashin (mejor portero)

La premiación al mejor porteo en todo el mundo se la quedó el italiano Gianluigi Donnarumma quién juega actualmente con el Manchester City F. C. en la Premier League.

Trofeo Yashin (mejor portera)

La futbolista inglesa Hannah Hampton fue reconocida como la mejor portera en todo el mundo. Durante la ceremonia, agradeció a su equipo actual Chelsea por ser parte de este reconocimiento.

Trofeo Johan Cruyff del futbol varonil (mejor entrenador)

En la categoría varonil, el reconocimiento al mejor entrenador de esta edición fue para Luis Enrique, el actual entrenador español del Paris Saint-Germain y quién tiene una gran reputación de éxito en el banquillo.

Trofeo Johan Cruyff del futbol femenino (mejor entrenador)

En esta categoría para reconocer el esfuerzo técnico que hay detrás de los equipos, fue para Sarina Wiegman, la actual entrenadora de la Selección femenina de fútbol de Inglaterra.

Club del Año varonil

Para sorpresa de nadie, el mejor club de futbol varonil del año es el París Saint-Germain Football Club conocidos por sus siglas como PSG. Quién recibió el trofeo fue el dueño del equipo Nasser Al-Khelaïfi.

Club del Año femenil

El Arsenal, actuales campeonas de la UEFA Women’s Champions League, fueron reconocidas durante la premiación como el mejor club femenil del año.