Después de 149 largos días, hemos recuperado la Champions League, que puso en marcha los juegos pendientes de la Vuelta de los Octavos de Final y ya tenemos dos nuevos invitados a los Cuartos de Final, que se disputarán en Lisboa, Portugal a partir del próximo miércoles 12 de agosto.

La Champions reanudó con sorpresas tras la eliminación de la Juventus con todo y Cristiano Ronaldo, que a pesar de ganar en casa 2-1 no remontó el global (2-2) y el club francés calificó por gol de visitante. El equipo galo jugará los Cuartos frente al Manchester City, que superó 2-1 al Real Madrid (4-2 en el global) y los merengues se van por segundo año consecutivo en Octavos.

Las otras series son Atalanta vs PSG y Leipzig vs Atlético de Madrid, en tanto que la llave pendiente se definirá entre los ganadores de los duelos de este sábado: Barcelona vs Napoli y Bayern Munich vs Chelsea.

Los nuevos uniformes

Formalmente la temporada 2019-20 terminará casi a la par del mes de agosto con el cierre de la Champions League, pero para fines de mercadotecnia, la temporada 2020-21 ha comenzado de modo que los cuatro equipos que reanudaron la Vuelta de los Octavos lucieron sus nuevas armaduras.

Juventus y Manchester City ya habían dejado ver sus nuevos uniformes, por lo que no causó tanta sorpresa como sí lo hizo el Real Madrid, que estrenó su modelo de visitante en color rosa.

Las primeras del VAR

A la par del primer gol de la nueva normalidad en la Champions, en el duelo entre Manchester City y Real Madrid, en el juego de la Juventus y Lyon se decretaba un penal tras un ligero contacto sobre Hossem Aouar.

Pese a que la acción fue revisada en el VAR, se sostuvo la decisión inicial del silbante, lo que representó la primera polémica de la Champions. Después la definición de Memphis Depay es otra historia.

¡POLÉMICA EN TURÍN! Sangre fría: GOL a lo ‘Panenka’ de Memphis Depay ¿Había falta sobre Gonzalo Higuaín? ¿Era penalti? El Lyon pone contra las cuerdas a la Juventus#ChampionsxFOX pic.twitter.com/seS9TpycxD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 7, 2020

Pero si la Juve se sintió apuñalada, Lyon fue castigado antes del descanso por una mano bastante polémica tras el tiro libre ejecutado por Pjanic, que facilitó el gol de Cristiano Ronaldo desde el manchón.

GOL DE MR. CHAMPIONS: ¡Y TENEMOS PARTIDO! De nueva cuenta, una polémica arbitral da un penalti… El cobro no lo desaprovechó Cristiano Ronaldo, y la Juventus se acerca al Lyon #ChampionsxFOX pic.twitter.com/IjAEG4InPe — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 7, 2020

El jugadón de Bernardeschi

Si la definición a sangre fría de Depay te pareció una joya, el gol que no hizo Bernardeschi es una locura. Sucedió a los 18 minutos, cuando cuando recibió el balón en el callejón del área.

Evitó a Houssem Aouar con un sprint, despachó a Fernando Marçal con cuerpo, a Bruno Guimaraes lo superó por velocidad y con una finta dejó en el suelo al portero Anthony López. Cuando se disponía a empujar el balón apareció la pierna salvadora de Marcelo Antonio, quien le cerró la puerta. Medio equipo del Lyon fue a agradecer y alabar la acción del sudamericano.

El ausente en la zaga merengue

¿Qué tienen en común las eliminaciones del 2019 y 2020 del Real Madrid en Octavos? Sí, la ausencia del capitán Sergio Ramos por expulsión. El zaguero español le hizo falta a los merengues y esto provocó una fiesta entre Raphael Varane y Thibaut Courtois, quienes facilitaron los goles de Sterling y Gabriel Jesus.

Ramos acompañó al equipo, pero debido a la suspensión, tuvo que ver elegantemente el partido desde la tribuna.