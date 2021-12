Ex directivo de Fórmula 1 asegura que Lewis Hamilton se retirará en 2022: “Su decepción fue grande”

Lewis Hamilton se ha mantenido en silencio y alejado de las redes sociales o la prensa después del Gran Premio de Abu Dhabi. El británico perdió el título de Fórmula 1 y la posibilidad de superar a Michael Schumacher en los libros de historia, pero todo indica que el golpe fue más duro de lo que pensábamos.

El siete veces campeón del mundo reapareció en las instalaciones de Mercedes para celebrar el campeonato de constructores y despidió a Valtteri Bottas. Sin embargo, no dio más entrevistas desde Yas Marina. Todo esto ha provocado rumores en su entorno, que incluso apuntan a un posible retiro antes de que comience la actividad en 2022.

Y si bien es cierto que no hay una postura oficial o definitiva, Bernie Ecclestone se adelantó con una predicción poco agradable para los seguidores de Hamilton. El ex presidente y director de la Fórmula 1 aseguró que tuvo contacto con Anthony Hamilton, el padre del piloto, y que sus impresiones apuntan al retiro.

“Hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios. Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y le entiendo. Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda.

“Pero Lewis solo podría perder en 2022. Nadie sabe cómo será la temporada con los nuevos autos. Y con George Russell tendrá un ambicioso compañero, pero no estoy convencido sobre él como los expertos. No olvidemos a Verstappen, en él Hamilton encontró un oponente del mismo nivel después de muchos años“, dijo Ecclestone al diario Blick.

La crítica de Ecclestone a Masi por lo que ocurrió con Hamilton

La definición de la última carrera de 2021 generó tanta polémica, que hasta ahora se habla sobre lo que tuvo que pasar. Bernie Ecclestone también arremetió contra Michael Masi, quien decidió mantener el safety car con banderas amarillas; Red Bull aprovechó esta situación con Verstappen, por lo que el ex presidente considera que con bandera roja, Mercedes habría hecho lo mismo con Hamilton.

“El director de carrera, Masi, debería haberse ahorrado algunos problemas y debería haber sacado la bandera roja inmediatamente tras el accidente. Y hubiéramos tenido un súper final a tres vueltas. Las cosas fueron muy mal“, sentenció Ecclestone.