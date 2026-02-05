Lo que necesitas saber: El Betis vs Atlético de Madrid en la Copa del Rey, se juegan el jueves 5 de febrero del 2026 a las 14:00 hrs.

¡Se viene debut de Obed Vargas! El Atlético de Madrid visitará al Betis en los Cuartos de Final de la Copa del Rey, pero lo mejor de todo, es que Diego ‘Cholo’ Simeone incluyó al mexicano en su convocatoria, por lo que podría tener sus primeros minutos como ‘colchonero’.

Y lo mejor de todo es que podremos ver el partido en México, acá les dejamos fecha, hora y transmisión, para no perdernos ni un solo momento del que podría ser el debut de Obed en el futbol español.

Foto: x (@Atleti)

¿Dónde ver el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey?

Los Cuartos de Final entre el Betis vs Atlético de Madrid en la Copa del Rey, se juegan el jueves 5 de febrero del 2026 a las 14:00 hrs (tiempo de México). La transmisión del partido estará disponible en Sky Sports y en Izzy Go vía streaming.

Seguramente, Obed podría tener minutos en el segundo tiempo del partido, todo depende de como se desenvuelva el juego y que tanta ventaja pueden conseguir los ‘Colchoneros’.

Imagen @Atleti vía X

Obed compartirá banca con su ídolo, Antoine Griezmann, además de figuras como Julián Álvarez, Ademola Lookman, Koke y varios nombres más.

Esperemos que tenga la oportunidad de jugar unos minutos y comenzar su adaptación en el futbol español, además de conocer a sus compañeros y a los nuevos rivales a los que se enfrentará.

Por cierto, otro que también andará en el partido será Álvaro Fidalgo, ex jugador del América, aunque le tocará ver el juego desde las gradas, pues no fue convocado por el Betis. Aunque no se preocupen, se debe a que acaba de llegar al equipo y seguro sigue arreglando algunos detalles.