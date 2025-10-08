Lo que necesitas saber: Las fracturas del cuarto metacarpo generalmente tardan en sanar unas 16 semanas.

Les tenemos malas noticias para los Chivahermanos. Chivas Femenil informó que Blanca Félix sufrió una fractura en la mano por lo que estará fuera del torneo durante tiempo indeterminado.

Lo más seguro es que no vuelva hasta después del torneo, lo que significa que las tapatías tendrán que enfrentar el resto de partidos sin su portera titular. Sin duda, una dura baja.

¿Por qué se lesionó Blanca Félix?

Durante el entrenamiento del miércoles 8 de octubre, Blanca Félix recibió un impacto en la mano derecha que le ocasionó una fractura en el cuarto metacarpo. La portera será operada y su regreso a las canchas dependerá de la evolución de su lesión.

“La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa que, durante el entrenamiento de este miércoles, Blanca Félix recibió un impacto en la mano derecha en la disputa de un balón. Tras realizar los estudios de imagen correspondientes, se confirmó que presenta una fractura del cuarto metacarpo, por lo cual hoy mismo se le realizará el procedimiento quirúrgico. Su retorno a la competencia estará sujeto a evolución“. Comunicado de Chivas Femenil.

Ahora seguro se preguntan ¿Cuánto tarda en sanar una fractura del cuarto metacarpo? El tratamiento depende de cada lesión, pero generalmente esas fracturas tardan en sanar completamente en aproximadamente 16 semanas.

Y bueno, con ese tiempo de recuperación parece que no veremos a Blanca en las últimas jornadas de la Fase Regular del torneo y menos en la liguilla. Esperemos que Chivas no vea tan afectado su rendimiento en la fase final de la competencia con la ausencia de su portera estrella.