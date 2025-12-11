Lo que necesitas saber: La final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio del 2026 en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

¿Quieren ir la final del Mundial 2026? Bueno, pues esperamos que hayan ahorrado mucho, pero muchísimo dinero. Ya tenemos algunos precios de los boletos para la final; el más ‘barato’ ronda los 78 mil pesos y el más caro anda en más de 160 mil.

Aunque no se desanimen, si tienen poco más de 44 mil pesitos les alcanza para comprar un boleto para la inauguración entre México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca el 11 de junio del 2026.

Ojo, estos precios son los que nos encontramos en el Sorteo Aleatorio de la FIFA.

Captura de pantalla

¿Cuánto cuestan los boletos para la inauguración del Mundial 2026?

Por acá les contamos que la FIFA iba a sacar boletos en un ‘Sorteo Aleatorio’ del 11 al 13 de diciembre, en el que los aficionados ya pueden elegir los partidos que quieren ver, no como los anteriores que eran ‘a ciegas’.

Bueno, pues en ese sorteo nos encontramos con que algunos boletos para la inauguración del Mundial 2026 entre México vs Sudáfrica andan, el más barato en 19 mil 070 pesos mexicanos y el más caro en 44 mil 035.

Como podrán ver hay varias categorías, unas más caras que las otras, pero para que vayan armando su presupuesto por si se quieren lanzar y aparten el aguinaldo.

Precios para la inauguración del Mundial 2026

Zona Precio Categoría 1 $44,035.00 Categoría 2 $31,880.00 Categoría 3 $19,070.00 Wheelchair User – Categoría 1 $44,035.00 Wheelchair User Companion- Categoría 1 $44,035.00 Wheelchair User – Categoría 2 $31,800.00 Wheelchair User Companion – Categoría 2 $31,800.00 Wheelchair User – Categoría 3 $19,070.00 Wheelchair User Companion – Categoría 3 $19,070.00 Easy Access Standard – Categoría 1 $44,035.00 Easy Access Standard – Categoría 2 $31,880.00 Easy Access Standard – Categoría 3 $19,070.00 Easy Access Amenity – Categoría 1 $44,035.00 Easy Access Amenity – Categoría 2 $31,880.00 Easy Access Amenity – Categoría 3 $19,070.00

Precio de boletos para la inauguración del Mundial 2026 entre México vs Sudáfrica / Captura de pantalla

Captura de pantalla

Precios de boletos para la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio del 2026 en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, y aunque todavía no sabemos que selecciones van a llegar a ese partido, ya conocemos algunos de los precios.

Agárrense, el boleto más ‘barato’ para la final del Mundial anda en 78 mil 255 y el más caro en 162 mil 315 pesitos. Eso sí, todos los precios ya incluyen todos los cargos.

Zona Precio Categoría 1 $162,315.00 Categoría 2 $104,250.00 Categoría 3 $78,255.00 Easy Access Standard – Categoría 1 $162,315.00 Easy Access Standard – Categoría 2 $104,250.00 Easy Access Standard – Categoría 3 $78,255.00 Wheelchair & Easy Access Amenity – Categoría 1 $162,315.00 Wheelchair & Easy Access Amenity – Categoría 2 $104,250.00 Wheelchair & Easy Access Amenity – Categoría 3 $78,255.00

Precios para la final del Mundial 2026 / Captura de pantalla

¿Cuánto cuestan los boletos para los partidos de México del Mundial 2026?

Además de los precios de la inauguración y final, también checamos los precios de los partidos de México en el Mundial 2026. Por ejemplo, el boleto más barato para el partido contra Corea del Sur en Guadalajara anda en 4 mil 955 pesitos y el más caro en 13 mil 090.

Esos precios se mantienen para el juego entre México vs (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda) en la CDMX.

Los boletos para los Octavos de Final que se jugarán en México van desde los 6 mil 545 hasta los 16 mil 545.

Partido Sede Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 México vs Sudáfrica CDMX $44,035.00 $31,880.00 $19,070.00 México vs Corea del Sur Guadalajara $13,090.00 $9,350.00 $4,955.00 México vs UEFA D CDMX $13,090.00 $9,350.00 $4,955.00 Dieciseisavos de Final CDMX $11,590.00 $9,065.00 $4,485.00 Octavos de Final CDMX $16,545.00 $11,685.00 $6,545.00 Cuartos de Final Los Angeles $33,190.00 $22,810.00 $14,960.00 Semifinal Dallas $61,615.00 $43,945.00 $17,390.00 Final Nueva Jersey $162,315.00 $104,250.00 $$78,255.00

¿Cuáles son los boletos más baratos del Mundial 2026?

Por si tenían la duda, el boleto más barato del Mundial 2026 anda en 2 mil 615 pesitos, por esa módica cantidad podrán ver partidos como el Cabo Verde vs Arabia Saudita, y el Japón vs Túnez que se juega en Monterrey.

Es verdad, no son los partidos más espectaculares, pero sí los más accesibles. Por acá les habíamos contado que la FIFA implementaría la tarifa dinámica ¿Qué significa? Bueno, que dependiendo la demanda de un partido, el precio aumenta. Y en consecuencia, los juegos con menos demanda serán los más baratos.

Por lo que sí pueden conseguir boletos más baratos, peeeero con juegos más modestos como los de Qatar, Túnez, Curazao, entre otras selecciones más ‘discretas’.