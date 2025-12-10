Lo que necesitas saber: El registro arranca este 11 de diciembre a las 10:00 hrs y terminará hasta el 13 de enero de 2026 a las 10 de la mañana.

Estamos a nada de que comience la tercera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 y como muchos sabrán, en esta nueva etapa será realizará un “sorteo aleatorio” para adquirir tus entradas. Así que acá te contamos como todo lo que debes saber al respecto.

Sorteo aleatorio para venta de boletos // X:@FIFAWorldCup

¿Cómo funcionará esta fase?

En pocas palabras, el “sorteo aleatorio” será la primera fase en la que se podrán pedir boletos para un partido específico, luego de que por fin se conocieron los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo y sabemos dónde se jugarán los partidos.

La venta será a través de FIFA.com/tickets y como te lo imaginarás, ahora sí podrás elegir los partidos, categorías y cantidad de boletos que quieras comprar.

Quienes ya cuenten con su FIFA ID solo deberán iniciar sesión durante las fechas establecidas y registrarse al sorteo, incluso si ya participaron en fases anteriores. Para los que no tengan su cuenta, deberán crear una para poder registrarse en esta tercera fase de venta de boletos.

¿Cuándo inicia el sorteo aleatorio de venta de boletos para el Mundial 2026?

Ve preparándote porque el registro para la tercera fase arranca este 11 de diciembre a las 10:00 hrs y terminará hasta el 13 de enero de 2026 a las 10 de la mañana.

Eso sí, la FIFA ya aclaró que, sea el momento en el que te inscribas al sorteo, no va a influir en las probabilidades de ser seleccionados. No hay prisa, nomás que no se te vaya a pasar…

Sorteo aleatorio para venta de boletos // X:@FIFAWorldCup

Y… ¿Qué sigue si resultas seleccionado?

Ya si eres de los afortunados en resultar seleccionado en el “sorteo aleatorio”, recibirás un correo electrónico de confirmación. Considera que habrá dos tipos de solicitudes aceptadas, las completas y las parciales.

En el primer caso implica que todos los partidos que pediste fueron aceptados, mientras que en las parciales nomás tendrás boletos para un partido. Y sí, en ambos casos se te cobrarán tus boletos automáticamente en febrero.

Acá te dejamos todos los detalles sobre la venta de boletos, para que estés más que listo: