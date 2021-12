Brotes, jugadores sin vacunarse y protocolos fallidos anti COVID-19 en las grandes ligas del deporte

Se está por terminar el 2021, un año complicado por la pandemia de COVID-19, aunque con muchas buenas noticias en el deporte como el regreso de la gente a los estadios, peeeeeeeeero, también tenemos algunas malas noticias, como los rebrotes del virus en gran parte de las ligas deportivas mundiales.

Este año se acaba, pero no los problemas por COVID-19 en el mundo. No sólo en el futbol, son varios los deportes que han sufrido con aficionados, jugadores y staff; tampoco es exclusivo de un continente, porque tanto Europa como América la están padeciendo.

Entre jugadores que quieren engañar los protocolos de COVID-19, algunas estrellas que están en contra de la vacunación, aficionados que no siguen las reglas oficiales y mucho descontrol es el que se ha vivido en el mundo del deporte.

El panorama para el 2022 no es alentador, sí hay muchas personas vacunadas en el mundo, pero entre las variantes del COVID-19 y todo lo relacionado con el virus, harán complicado el año 2022 con todo y los grandes eventos que vienen en NFL, NBA, Mundial y demás torneos de futbol.

La NFL y el tema del COVID-19

Esta temporada 2021, el tema del COVID-19 en los emparrillados ha sido uno de los temas sobre la mesa para varios equipos. Muchos jugadores se han perdido varios encuentros por dar positivo al virus y no se ha detenido desde la semana 1 hasta la fecha 14.

Jugadores como Antonio Brown engañaron a la NFL con certificados de vacunación falsos, otros como Aaron Rodgers han criticado a la vacunación y han sufrido multas por algunas irregularidades en las franquicias. Los Browns son los últimos afectados con varios positivos.

Sin duda alguna, la NFL ha tratado de hacer todo en sus manos para buscar un buen camino entre todos los jugadores y su salud, pero no ha logrado hacer que vaya en buen puerto. Afortunadamente, el tema no se ha salido de las manos, pero puede ser una bomba de tiempo.

NBA y su lucha contra el virus

Al igual que la NFL, el basquetbol no ha descansado entre jugadores que han dado positivo por COVID-19 en los diferentes equipos de la NBA. Semana a semana, nuevos positivos aparecen y perjudican la logística de la liga y los partidos.

NBA, NHL y hasta NFL han pensado en replantearse los protocolos anti COVID-19 de sus respectivas ligas y buena falta haría, porque hasta el momento y haciendo un balance, las cosas no han sido tan exitosas como se esperaba a inicio de temporada.

Futbol

Bundesliga

Uno de los primeros países en tener serios problemas -otra vez- con el COVID-19, fue Alemania. La Bundesliga también padeció este tema, el alza de contagios en el país ha dificultado todo el tema del futbol. Aunque no se han tenido que posponer algunos juegos, sí han regresado los estadios vacíos.

Vimos algunos encuentros de Champions League sin público, algo que era prácticamente impensado hace unos meses con todo el tema de la vacunación viento en popa. El Bayern Munich es uno de los clubes que más ha sufrido con este tema, varios positivos y varios jugadores que hasta la fecha se niegan a vacunarse.

Premier League

En Inglaterra la gente sigue en los estadios, aunque en últimos días se ha hecho oficial que para entrar a los estadios se tiene que mostrar la prueba de vacunación para proteger a los aficionados. Pero, en la Premier League, varios partidos se han reprogramado por el COVID-19.

Tottenham y Manchester United son los últimos equipos en padecer todo el tema del virus, pues no han podido salir adelante con los jugadores que han dado positivo en toda la institución. El último encuentro, Leicester vs Tottenham se ha pospuesto, se jugaría el 16 de diciembre.

La Liga

España no ha sido ajeno al COVID-19, apenas están entrando en el virus de lleno por segunda vez. El Real Madrid comunicó que varios de sus jugadores han dado positivo al virus: Marco Asensio, Gareth Bale, el arquero Lunin y Rodrygo, además del asistente técnico Davide Ancelotti dieron positivo.