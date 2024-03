Lo que necesitas saber: Sólo cuatro de los 19 equipos que conforman la liga de Camerún mantienen a su plantel completo

El futbol de Camerún está metido en un escándalo de aquellos, pues la federación anunció la suspensión no de uno, ni de dos, sino de 62 jugadores profesionales debido a que mintieron en sus edades, por lo cual no podrán continuar en el torneo de liga, que está por comenzar la etapa de playoffs o liguilla, como lo conocemos en México.

La liga de Camerún está compuesta por 19 equipos, los cuales se dividen en dos grupos, y de los cuales sólo cuatro salieron bien librados y podrán seguir en el torneo con su plantel completo. La lista oficial fue publicada por la FECAFOOT (Federación de Futbol de Camerún) en varios medios y entre los jugadores suspendidos se encuentra Nathan Douala.

Polémica con la edad de Wilfried Nathan Douala – Foto: Captura de pantalla

Nathan Douala mintió sobre su edad

El futbolista fue convocado para disputar la Copa Africana de Naciones por el estratega Rigobert Song y fue indelicado en ese momento como el jugador más joven del plantel, con 17 años de edad, lo cual de inmediato causó sospechas sobre su verdadera edad.

El futbolista no tuvo actividad en dicho torneo, por lo cual Camerún no corre riesgo de algún castigo por parte de la Confederación Africana de Futbol, sin embargo, no podrá continuar el torneo local con el Victoria , su equipo.

De acuerdo con los datos proporcionados durante la Copa Africana, Nathan Douala nació el 15 de mayo del 2006, aunque esta información forma parte del reporte de futbolistas declarados no elegibles para jugar los playoffs por poseer doble identidad y falsificar su edad.

Nathan Douala, el jugador de los supuestos 17 años

Sólo cuatro equipos están limpios

De los 19 equipos que conforman la liga de Camerún, el más afectado por la sanción a los ‘cachirules’ fue el Young Sport (vaya paradoja), que perdió a 13 jugadores y había terminado tercero en el Grupo B. El otro equipo con más bajas es Victoria Highlanders, que sufrirá la baja de siete futbolistas.

De toda la liga, la mayoría sufrió la baja de al menos un jugador, salvo los casos de Coton Sport de Garoua (sublíder del grupo B), Canon de Yaoundé (sublíder del Grupo A), Stade Renard de Melong (líder del grupo B) y Aigle Royal de la Manoua (quinto del grupo A).

No es el primer escándalo de edades en Camerún

El futbol de África ha sido objeto de constantes investigaciones sobre las edades de sus jugadores, sobre todo en Mundiales Sub 17, pero en el caso de Camerún se han destapado varios casos desde 2022. En ese año la federación llamó a 44 futbolistas para llevar a cabo una audiencia por sospechas por haber falsificado la edad.

Liga de Camerún

A inicios del 2023, 21 jugadores de la Selección Sub 17 fueron dados de baja por un caso similar, lo cual ha despertado las dudas sobre cuántos casos más se han dado antes y que han pasado sin castigo y los casos que aún no son investigados.

