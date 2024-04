Del amor al odio: La historia de la rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake

Lo que necesitas saber: Kendrick Lamar y Drake llevan semanas siendo noticia por su reciente tiradera y acá les contamos la historia de esta rivalidad.

Este sábado 13 de abril el nombre de Drake se hizo tendencia en redes sociales. ¿La razón? la filtración (o eso dicen que pasó) de su track “Drop & Give Me 50”, donde el rapero canadiense le responde duro y con todo a Kendrick Lamar, quien hace unas semanas se le fue encima en la canción “Like That” de Future y Metro Boomin.

Pero vamos por partes: el pasado 22 de marzo Metro Boomin y Future lanzaron ‘We Don’t Trust You‘, el primero de dos álbumes colaborativos que cuenta con la colaboración de artistas como Travis Scott, The Weeknd, Rick Ross, Playboi Carti y Kendrick Lamar.

Portada de ‘We Don’t Trust You’, el álbum colaborativo de Metro Boomin y Future. Foto: Especial

En marzo de este 2024, Kendrick Lamar lanzó un diss contra J Cole y Drake

El nombre de K-dot fue el que hizo más ruido gracias a la canción “Like That”, con samples de canciones como “Eazy Duz It”, de Eazy-E y “Everlasting Bass”, de Rodney O & Joe Cooley, y acompañada de una letra donde le tira fuerte a Drake y J Cole.

En sus barras, Kendrick Lamar primero responde una referencia que Cole hizo en “First Person Shooter”, la colaboración con Drake que lanzó en 2023 y donde asegura que él ocupa el tercer lugar de ‘MC’s más ‘duros’, ubicándose detrás de Lamar y el llamado ‘Champagne papi’.

El rapero de Compton asegura que ninguno de los dos está a su nivel

“Me encanta cuando discuten sobre el MC más duro ¿Es K. Dot, es Aubrey o yo? Nosotros, los tres grandes, como si empezáramos una liga, pero ahora mismo me siento como Muhammad Ali”, canta J Cole en esa colab con Drake que fue respondida por Kendrick.

A través de “Like That”, Kendrick deja en claro que J Cole y Drake no están a su altura: “Que se jodan los tres grandes, negro, simplemente yo soy el más grande”, menciona el rapero de Compton que escogió el camino de la violencia y busca un oponente digno en el mundo del rap.

En el caso de Drake, Kendrick nunca menciona su nombre, pero responde a una referencia que el rapero canadiense hizo en su colab con Cole y donde se compara con el mismo Michael Jackson, a quien igualó en el récord de tener 13 singles número 1 en Estados Unidos.

“Prince sobrevive a Mike Jack”, dice Kendrick Lamar al tomar el rol del fallecido Prince en esta metáfora donde Drake es el ‘Rey del Pop’. ¿Y eso por qué? Fácil: ambos ídolos del pop protagonizaron una de las rivalidades más sonadas en la música y MJ murió primero que Prince.

Foto: Andrea González.

Y Drake finalmente respondió a Kendrick a través de su nuevo track “Drop & Give Me 50”

Este 13 de abril fue el turno de Drake de responder a Lamar y otros involucrados en el beef (Metro, The Weeknd, Rick Ross, Future y otros más), aunque obviamente se clava con el rapero de Compton, a quien le tira barras sin tener piedad alguna.

Para que se den una idea, en “Drop & Give Me 50”, Drake ataca a Kendrick Lamar con su estatura (el rapero mide 1.65) y le cuestiona cómo puede denominarse el más grande si usa “talla 7 de hombre”. Además, se burla de los trabajos que Lamar tuvo que hacer cuando estaba en el sello Top Dog Entrertainment.

Drake respondió al diss de Kendrick en ‘Drop & Give Me 50″. Foto: Getty Images

Drake critica la estatura, trabajos anteriores y hasta cuestiona el talento de Kendrick Lamar

“Maroon 5 necesita un verso, será mejor que los hagas ingenioso. Entonces necesitamos un verso para los Swifties, arriba di ‘suelta’, será mejor que lo sueltes y me des 50”, dice Drake dando a entender que Kendrick Lamar colaboró en “Bad Blood” y “Don’t Wanna Know” por dinero y ordenes de TDE.

Taylor Swift y Kendrick Lamar. Foto: Taylor Swift (X)

Y por supuesto que Drake da su respuesta al tema de los ‘tres grandes’, ya que asegura que 21 Savage, Travis Scott y hasta SZA son mejores que Kendrick, aunque el rapero asegura que los únicos tres grandes son él dos veces y J Cole, quien apenas hace unos días se disculpó con Kendrick por lo que dijo de él en “7 Minute Drill”.

“No me importa lo que Cole piense, esa mierda de Dot era débil como una mierda”, dice Drake en su nuevo track donde además se atreve a hablar de Whitney Alford, la prometida de K-dot, e invita al MC a lanzar el bendito track que tiene preparado para responderle y que no ha sacado en 4 años.

Acá les dejamos “Drop & Give Me 50”, de Drake, en caso de que aún no la hayan escuchado (y por si quieren apreciar más a detalle toda la tiradera que le echa a Kendrick Lamar y los involucrados en este diss):

Pero la relación entre ambos raperos no siempre fue de enemistad

Aunque ahora parece que Kendrick Lamar y Drake no se pueden ver ni en pintura (porque además, esta no es la primera y probablemente la última vez que se lanzan barras el uno al otro), hace unos años todo era diferente e incluso ambos llegaron a trabajar juntos.

Por allá de 2011 y cuando Kendrick Lamar comenzaba a hacer ruido con ‘Section.80’, Drake invitó al rapero de Compton a participar en la canción “Buried Alive Interlude” y hasta lo invitó a formar parte de su gira ‘Club Paradise’. Sin embargo, se dice que Kendrick Lamar tenía envidia de la fama de Drake en ese momento.

En 2011 y hasta 2013, Kendrick Lamar y Drake colaboraron en varias ocasiones

Un año después y para el aclamado ‘Good Kid, M.A.A.D. City’, K-dot invitó a Drake a colaborar en la canción “Poetic Justice”. Ese sería el último trabajo que el mundo vería de este par, pues en 2013 Kendrick puso rimas en “Control”, de Big Sean, donde dijo que Drake y otros más con quienes había trabajado no eran sus amigos sino rivales a quienes quería “asesinar”.

Kendrick no se refería precisamente a matar a alguien y hablaba más del hecho de dejar una huella tan grande como la de Biggie o Tupac Shakur. Por su parte, Drake dejó pasar lo ocurrido y dijo que no le importó ser nombrado por Lamar en “Control”.

Pero las tiraderas e indirectas provocaron que los dos raperos se convirtieran en rivales

“Realmente no tenía nada que decir al respecto. Simplemente me pareció un pensamiento ambicioso. Eso es todo lo que fue. Sé muy bien que Kendrick no me está asesinando, en absoluto, en ninguna plataforma. Entonces, cuando se presente ese día, supongo que podremos volver a abordar el tema”, aseguró.

La respuesta de Drake fue un poco ambigua y Kendrick la tomó personal. O eso pensamos muchos cuando el rapero –a quien vimos recientemente en la CDMX– se refirió al ‘Champagne Papi’ como un “rapero sensible en su pijama” durante una presentación en una ceremonia de premios.

Actualmente ambos se siguen tirando barras y reclaman su puesto como el mejor rapero en la actualidad

Esa fue la gota que derramó el vaso de la paciencia en Drake: el cantante sacó un remix de “Sh!t”, de Future, donde habló de gente que cambió con él en una clara referencia al K-dot, con quien se ha tirado varias indirectas en la última década, siendo estos recientes tracks los ataques más directos entre ambos.

Si bien ahora hay más raperos involucrados (y Drake hasta se siente que pelea como Uma Thurman en ‘Kill Bill’), al final Drake ha dicho que en los próximos años quedará en claro quien será el rapero que logre mantenerse relevante. Una respuesta que todos queremos conocer.

Foto vía: Drake (Instagram)

