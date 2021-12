Suave partido: Jugadores del Zenit saltaron a la cancha con perritos para promover su adopción

¡Los mejores amigos! El Zenit de San Petersburgo encabezó una campaña de adopción con perritos que buscan un hogar mientras reciben cuidados en distintos refugios de Rusia. Esta se realizó durante el partido ante el Rostov en el Estadio Krestovski y el marcador terminó con empate a dos.

No es la primera vez que esto sucede, ya que este tipo de iniciativas es cada vez más común en el futbol internacional. Uno de los primeros organismos en organizarlo fue la Federación Rumana de Futbol, con un proyecto que incluyó a todos sus equipos de Primera División.

Posteriormente ocurrió en la Liga MX, aunque solo en Pachuca. La directiva de los Tuzos organizó una campaña de adopción a finales del mes de octubre, en la que los jugadores también salieron al terreno de juego acompañados por cachorritos. Durante y después del partido, la afición pudo acercarse a un stand para completar el papeleo y recibir a un nuevo amigo en casa.

El equipo de San Petersburgo organizó su campaña de adopción canina con motivo del Día Internacional de la Mascota. Por ello, se unieron esfuerzos con diferentes asociaciones y lanzaron la campaña ‘¡Los perros están mejor en casa!’. El objetivo principal es concientizar el cuidado que requiere una mascota, así como recaudar fondos para refugios locales.

Rzhevka, Friend, Vsevolozhsky Dog, HelpDog SPB – Help for Pitbulls and Staffs, y Husky Help son algunos de los lugares que recibirán ayuda durante los próximos días. Asimismo, se llevó a cabo la ahora tradicional entrada de los jugadores a la cancha del Zenit con los perritos en brazos; la escuadra dirigida por Serguéi Semak recibió al Rostov, pero los grandes protagonistas fueron los peluditos.

“El XI titular será anunciado en las pantallas del estadio. Esta vez, los futbolistas serán mostrados junto a los perfiles de los perros que están buscando un hogar. Los fans pueden preguntar por ellos en el área de información del sector B109 y se les indicará cómo pueden adoptar” explicó el Zenit en un comunicado previo al encuentro.

The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home 🐶💙pic.twitter.com/bjFTvntw3i

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 3, 2021