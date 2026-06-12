Lo que necesita saber: Trece partidos del Mundial 2026 se jugarán en Canadá.

Canadá no la pasó nada bien en su ceremonia de inauguración del Mundial 2026. Para empezar, el Estadio de Toronto no se llenó;en plena transmisión se vieron muuuuchas butacas vacías. La copa del mundo, versión gigante, se andaba cayendo a mitad del show.

¿Peor aún? La banda no andaba tan animada, pero bueno, no podemos culpar a nuestros amigos canadienses, porque se sabe que no son un país muy futbolero.

La copa del mundo defectuosa de Canadá

Seguro a muchos se les olvida, pero Canadá también es anfitrión del Mundial 2026 y tenía planeada una ceremonia de inauguración, un poco más pequeña que la de México, pero con lo necesario para que no pasara desapercibido el primer partido en su territorio.

El problema es que las cosas no le salieron nada bien. Primero, durante la presentación musical de las cantantes Jessie Reyez y Elynna, salió una copa del mundo gigante del centro de la cancha.

La idea era que se viera similar a la que sacó México en su inauguración, pero ni siquiera se dieron cuenta de que los amarres de la lona andaban medio flojos; tardaron más en subirla que en bajarla de nuevo. Miren ese momento tan bochornoso.

¿No se llenó el estadio de Canadá?

No. Durante la transmisión se vieron varios asientos vacíos en el Estadio de Toronto, con todo y que era el primer partido del Mundial en Canadá. Pero seamos sinceros, sabemos bien que los canadienses son más aficionados al hockey que al futbol, así que era de esperarse que la respuesta no fuera la misma que en México, por ejemplo.

Aunque, tal vez, las cosas hubieran sido diferentes si los boletos hubieran sido más accesibles.

¿Faltó ambiente en la inauguración de Canadá?

La afición canadiense tampoco puso el ambiente. Y aunque fuera del estadio sí había gente con banderas y todo el ánimo, dentro del estadio no hubo mucha emoción. Pero de nueva cuenta, eso sucede cuando la FIFA elige países que no son futboleros para albergar el mundial. Seguramente veremos momentos así en Estados Unidos, un país con infraestructura, sí, pero sin mucho interés general por el futbol.

¿Ustedes qué piensan, es culpa de los canadienses?