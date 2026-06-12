Lo que necesitas saber: Ghana hará su debut en el Mundial 2026 contra Panamá el miércoles 17 de junio en Toronto.

Thomas Partey del Villarreal fue incluido en la convocatoria final de Ghana para el Mundial 2026, pero no podrá jugar el primer partido contra Panamá que se juega en Canadá ¿Por qué? Debido a que enfrenta varias acusaciones por agresión sexual y violación.

Las leyes canadienses son muy claras; aquellas personas que fueron condenadas por algún delito o cometieron uno, difícilmente podrán ingresar al país. Y aunque Partey no ha sido condenado, el proceso en su contra fue suficiente para que le negaran la visa.

¿Qué va a pasar con él? Bueno, con todo y las (graves) acusaciones en su contra, podrá integrarse a la concentración de Ghana en Estados Unidos para el resto de los partidos de la Fase de Grupos.

Fotografía @GhanaBlackstars vía X

¿De qué acusan a Thomas Partey?

Thomas Partey enfrenta siete acusaciones por violación además de un cargo más por agresión sexual contra cuatro mujeres. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre el 2020 y el 2022 en Londres, Inglaterra, años en los que jugaba para el Arsenal.

Si bien, las investigaciones iniciaron en el 2025, en lo que va del 2026, se agregaron las últimas dos acusaciones por violación, lo que terminó en las siete acusaciones.

Desde que se hizo pública la investigación contra Thomas Partey, el jugador se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 2027 para conocer el veredicto final de las autoridades en el juicio, que inicialmente estaba programado para noviembre del 2026, pero se retrasó unos meses más.

¿Y a todo esto, qué dice la FIFA?

La FIFA únicamente confirmó que Thomas Partey no haría el viaje con el resto del equipo a Canadá. Y explicó que los países son los que determinan quien ingresa al país, más allá de que sean o no futbolistas.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el Campamento Base del Equipo de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense“.

Pero no hicieron ninguna referencia sobre las acusaciones contra Partey.

Ghana hará su debut en el Mundial 2026 contra Panamá el miércoles 17 de junio en Toronto. Después de eso, viajarán de regreso a Estados Unidos para los juegos contra Inglaterra y Croacia.