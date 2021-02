OLOV! El (casual) lanzamiento de Tom Brady de bote a bote que puso nervioso a todos

Tom Brady no necesita ninguna introducción para poder hablar de todo lo que ha conseguido dentro y fuera del emparrillado, con una carrera emblematica, ¿qué mas le queda por hacer? Bueno, esa pregunta la respondió sin ningún problema y de la manera más espectacular.

Nadie tiene más finales de Super Bowl disputadas, nadie tiene más anillos de campeón que él, nadie tiene más nombramientos de MVP en el Super Bowl que él y nadie tiene un pase completo de un bote a otro bote, sólo él.

Espera, ¿Qué? Sí. Así como lo lees, Tom Brady acaba de completar un pase pero no fue un ovoide el que recibieron, esta vez fue a lo grande y no hay nada más grande que el Trofeo Vince Lombardi, el cual lanzo de un bote a otro para su fiel amigo Rob Gronkowski.

TOM BRADY’S TOSSING THE LOMBARDI TROPHY pic.twitter.com/b9jN5Y4Lcz

Aunque parezca una locura, el trofeo estaba en manos segura de ambos botes, la conexión Brady-Gronkowski es altamente efectiva, no sólo en los Super Bowl, con 17 de anotación entre estos 2 jugadores, sino también para capturar el Vince Lombardi.

Durante la celebración del campeonato, el desfile se llevó a cabo en botes en el Tampa Riverwalk. Los jugadores de los Buccaneers celebraron con los aficionados el título conseguido y durante este festejo fue que Tom Brady lanzó el trofeo a las manos de Gronkowski, que hasta la hija de Tom se puso de nervios.

La figura del Super Bowl y de la celebración, Tom Brady es una persona que ha mantenido una conducta casi perfecta dentro y fuera de la cancha, pero también es humano y después de un gran triunfo tuvo que ser apoyado por elementos de seguridad. Al parecer, a Brady le dio sed de la mala.

Tom Brady is lost in the sauce pic.twitter.com/thUyy5EV6X

— Barstool Sports (@barstoolsports) February 10, 2021