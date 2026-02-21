Lo que necesitas saber:

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2026 será el domingo 22 de febrero a las 13:00 hrs.

Llegó el momento de decirle adiós a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Después de 17 días de muchas historias, competencias y medallas, es turno de la ceremonia de clausura.

Aunque sin duda estos Juegos Olímpicos nos dejaron muchos momentos importantes, como la histórica participación de la delegación mexicana. Atletas que tuvieron que mudarse a distintos países para perseguir su sueño olímpico.

Sarah Schleper / Foto: @juegosolimpicos

¿Dónde ver la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno?

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2026 será el domingo 22 de febrero a las 13:00 hrs, tiempo de México. Aunque algunas transmisiones iniciarán media hora antes.

No será necesario madrugar ni desvelarse para ver la ceremonia. Así que no hay pretexto para perdérsela, porque va por YouTube, televisión abierta y streaming.

ClausuraFecha y horarioTransmisión
Juegos Olímpicos de InviernoDomingo 22 de febrero
12:30 hrs (tiempo de México)		Claro Sports (YouTube)
Canal 9
Vix

Aprovechando que ya estamos en la recta final de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuéntennos ¿Cuál fue su momento favorito? Puede ser la participación de Donovan Carrillo, Regina Martínez, Lasse Gaxiola, Sarah Schleper o Allan Corona.

Foto: @juegosolimpicos vía X
Sarah Schleper / Foto: @juegosolimpicos
@juegosolimpicos
Foto: @conadeoficial
Captura a la transmisión de Claro Sports (Youtube)

La consagración de Johannes Høsflot como el máximo ganador de Milano-Cortina o la medalla de oro de Alysa Liu en patinaje artístico.

Y como tuvimos mucho ‘chismecito’ en esta edición, también se vale elegir la historia de Sturla Holm Lægreid, medallista e infiel, la de Julia Simon, campeona en biatlón y culpable de robo y fraude o lo rápido que se terminaron los condones en la Villa Olímpica.

Sturla Holm Lægreid, atleta infiel / Captura de pantalla
Fotografía @milanocortina26 vía X

Por si se lo preguntan, los próximos Juegos Olímpicos de Invierno serán en 2030 en los Alpes Franceses.

