Lo que necesitas saber: Donovan Carrillo empezó en el patinaje por una niña que le gustaba y ahora está en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo es un histórico de nuestro país pase lo que pase en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. No tiene nada que demostrarle a nadie, pues sus resultados avalan una carrera ejemplar y una historia única de lucha por seguir su pasión.

Ah pero claro que tenemos fe en que puede conseguir algo más en Milano Cortina 2026. Es un atleta del que hay que hablar y mucho.

Donovan Carrillo en los Bavarian Open 2025 / Fotografía @CONADE

¿Quién es Donovan Carrillo?

Empecemos por el principio. Donovan Carrillo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, y es el primer patinador mexicano en unos Juegos Olímpicos de Invierno en más de tres décadas, además del segundo que clasifica a dos ediciones distintas (Beijing 2022 y Milano Cortina 2026).

“Muchas veces me dijeron que no iba a lograr nada en el patinaje, que era de locos intentarlo siquiera. Y que lo máximo a lo que podía aspirar en una competencia internacional era a quedar en último lugar. He demostrado que los mexicanos tenemos mucho que dar en los deportes”, contó a Olympics.com.

Foto: @COM_Mexico

¿Cómo empezó Donovan Carrillo en el patinaje artístico?

Tenía apenas ocho años de edad cuando empezó a patinar sobre hielo, y mira tú, lo hizo porque le gustaba una niña que entrenaba con su hermana mayor Dafne:

“Me tocaba acompañar a mis papás a recogerla, y eso fue el causante de que yo conociera a una niña y me enamorara. Poco a poco el patinaje me fue envolviendo hasta que me terminé enamorando del deporte”.

Pero no fue ahí cuando inició en el deporte, pues previo a eso ya entrenaba gimnasia y clavados. México siempre ha tenido en él a un deportista, sólo faltaba que decidiera en qué disciplina haría historia y se decantó por el patinaje artístico.

No fue fácil, pues a lo largo de su vida enfrentó distintos obstáculos como la falta de dinero o que en México no hay dónde practicar un deporte invernal. Actualmente entrena en la Ice Academy de Montreal, en Canadá, precisamente por encontrar allí las condiciones óptimas para estar al nivel que se requiere para unos Juegos Olímpicos.

Fotografía @COM_Mexico vía X

Pero lo más fuerte siempre fueron los prejuicios machistas, pues no faltó quien le dijera que el patinaje artístico no es para hombres. Por fortuna nunca hizo caso, ya que disfrutaba tanto entrenar, que literal los insultos se le resbalaban como si su cuerpo fuera de hielo.

“Lo que era diversión, con el paso del tiempo se convirtió en mi pasión”.

Los momentos que han marcado la carrera de Donovan Carrillo

Lo dicho, a sus 26 años de edad, Donovan Carrillo no tiene nada que demostrar pero sí mucho por ganar.

Su debut internacional se dio en 2013 en el ISU Grand Prix celebrado en nuestro país, competencia que lo llevó a más pruebas en otros países hasta disputar su primer Mundial júnior en 2017 y repetir en 2018.

Ya para ese año se dio otro momento cumbre en su joven carrera, al participar en su primer Cuatro Continentes, donde se reúnen los campeones de Asia, América, África y Oceanía. Su nombre ya era sinónimo de triunfos, resultados históricos y apariciones en torneos que parecían un sueño imposible para un mexicano.

Donovan Carrillo, Challenge Cup / Fotografía @goldenskate

Pero en 2021 vino el resultado más histórico que ha tenido, al conseguir terminar en el puesto 20 del Mundial de patinaje artístico, un resultado que le aseguró la plaza en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. ¡El primer mexicano que lo lograba en 30 años!

Lo más increíble es que en esa justa invernal llegó a la final, siendo así el primer patinador mexicano en una final olímpica.

Foto: Cuenta oficial “Comité Olímpico Mexicano” (Facebook)

Toda esa historia ya escrita no fue suficiente para él y por algo está en Milano Cortina 2026. Hubo errores que le costaron caro, tropiezos y más, pero al final se clasificó nuevamente a unos Juegos Olímpicos de Invierno en la última oportunidad que tenía para hacerlo.

Sumó 222.36 puntos con una rutina con música de Elvis en el Campeonato Mundial de Patinaje artístico de septiembre, lo cual le dio el boleto a sus segundos Juegos Olímpicos. Únicamente Ricardo Olavarrieta había podido estar en dos diferentes ediciones como patinador mexicano, pero Donovan Carrillo está forjado para romper todas las barreras que le ponen enfrente.

Foto: Cuenta oficial “Comité Olímpico Mexicano” (Facebook)

Resultados y medallas de Donovan Carrillo

La carrera de un deportista histórico como Donovan Carrillo no se puede limitar a números y resultados, por eso esto lo dejamos para el final. Pero es que es imposible no recordar los grandes resultados que ha obtenido y las medallas que se ha colgado a lo largo de su larga trayectoria siendo tan joven.

Puesto 22 en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022

15 en el Campeonato Mundial Montreal 2024

20 en el Mundial de Estocolmo 2021

15 en el Cuatro Continentes de Beijing 2026

11 en el Cuatro Continentes de Seúl 2025

15 en el Cuatro Continentes de Shanghái 2024

15 en el Cuatro Continentes de Seúl 2020

Medalla de plata en la Challenge Cup 2025

Medalla de plata en la Bavarian Open 2025

Medalla de plata en el NRW Trophy 2024

Medalla de plata en el NRW Trophy 2023

Medalla de plata en el Tayside Trophy 2023

Medalla de plata en el Philadelphia Summer International 2019

Medalla de bronce en el Skate to Milano 2025

¿Cuándo compite y dónde ver a Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Estamos seguros de que Donovan Carrillo va a dar su mejor esfuerzo y quedaremos maravillados con su participación en Milano Cortina 2026. Por eso estaremos pendientes para aplaudirle independientemente del resultado.

Estará en dos pruebas, el programa corto y la rutina libre, así que hay chance de verlo al menos dos veces sobre la pista de hielo.

¿Cuándo compite?

Martes 10 de febrero a las 11:30 horas en el programa corto

en el programa corto Viernes 13 de febrero a las 12:00 horas en el programa libre

¿Dónde verlo?

En el canal de Youtube de Claro Sports

Por Canal 9 de televisión abierta

En streaming en ViX