Lo que necesitas saber: Johannes Høsflot suma un total de 11 medallas olímpicas.

Johannes Høsflot Klæbo hizo historia en Milano-Cortina 2026. Se convirtió en el primer atleta en ganar seis medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno. Mientras algunos apenas consiguen ganar un par de oros, el noruego arrasó en todas sus competencias ¡Una verdadera locura!

Y pensar que estuvo cerca de convertirse en futbolista, qué gran esquiador nos hubiéramos perdido. Aunque gran parte de su éxito también se debe al apoyo incondicional que tuvo de su abuelo, Kåre Høsflot, quien no solo le regaló sus primeros esquís, se convirtió en su fan número 1 y en su entrenador ¿Qué sería de nosotros sin nuestros abuelos?

Fotografía johanneshk vía Instagram

Johannes Høsflot Klæbo y sus medallas de oro en Juegos Olímpicos

Aunque hemos visto muchas historias fuera y dentro del deporte en los Juegos Olímpicos de Milano- Cortina, la hazaña de Johannes Høsflot Klæbo es digna de admirar. Compitió en seis categorías diferentes de esquí de fondo y en todas se se llevó la medalla de oro.

Esquí de fondo: 10 Km: Oro Relevo 4×7.5 km: Oro 50 Km: Oro Esquiatlón: Oro Sprint clásico: Oro Sprint libre por equipos: Oro



Johannes Høsflot Klæbo: futbol o esquí

Johannes Høsflot Klæbo recibió sus primeros esquís de su abuelo Kåre Høsflot, cuando tenía 2 años de edad. Aunque no eran nuevo, como todos los nietos menores, le tocó ‘heredar’ unos esquis eran de su primo.

Nuevos o no, ahí nació el amor de Johannes por el esquí. Sin embargo, durante muchos años de su vida, tuvo que compartir su pasión entre el esquí y el futbol. Tenía talento suficiente para brillar en el campo y volar en la nieve, por lo que no fue nada fácil elegir solo uno.

A los 16 años y con ayuda de su abuelo, eligió dedicarse al esquí, por una sencilla razón. Al ser un deporte individual, el resultado de cada una de las competencias sería completamente su responsabilidad.

“Me encantaba jugar al fútbol y, en ese momento, tuve que decidir si me dedicaba al esquí de fondo o al fútbol. Lo hablamos durante bastante tiempo, y creo que ambos coincidimos en que me gustaba la idea de que, si algo sale mal, puedo culparme a mí mismo“. Contó Johannes en una entrevista con al NBC.

Johannes y el apoyo de su abuelo

Kåre Høsflot siempre ha estado al pendiente de su nieto, Johannes Høsflot Klæbo. Era el encargado de ir por él a sus entrenamientos y cuando Johannnes tomó la decisión de dedicarse al esquí, se convirtió en su entrenador, pero sin dejar de ser abuelo.

“Él era quien me ayudaba con el equipo. Si necesitaba botas de esquí nuevas, él me las compraba para Navidad. Nunca he tenido que llamarlo entrenador ni nada. Siempre ha sido mi abuelo desde el principio“.

Aunque no solo ha sido su abuelo, Johannes también cuenta con el apoyo del resto de su familia. Su padre es su representante, su madre es la encargada del dinero, su hermano lo ayuda a editar sus videos de redes sociales, mientras que, su hermana los traducía del noruego al inglés. A su querida abuela le toca hornear los panes que lleva a las competencias.

Tal vez Johannes Høsflot Klæbo sube al podio y se cuelga la medalla de oro en cada competencia, pero nunca ha tenido que estar solo en las competencias, siempre ha estado rodeado de su familia. Y de eso también se trata el deporte, de unión.