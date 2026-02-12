Lo que necesitas saber: Regina compite el jueves 12 de febrero del 2026, a las 06:00 horas.

Regina Martínez hará historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, al convertirse en la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo. Antes de ella, solo tres mexicanos habían competido en dicho deporte.

Y por si eso no es lo suficientemente impresionante, deben saber que Regina tuvo que combinar los entrenamientos con su trabajo como doctora; porque además de ser atleta olímpica, también estudió medicina y trabaja en un hospital en Miami.

Seguramente han escuchado que la edad es un impedimento para hacer cosas nuevas. Bueno, pues Regina es una clara muestra de que eso es mentira. Pues su aventura en el esquí inició a los 27 años de edad, después de haber sido futbolista profesional.

Fotografía @COM_Mexico vía X

¿Quién es Regina Martínez, futbolista, doctora y atleta olímpica?

Regina Martínez Lorenzo nació el 29 de diciembre de 1992 en la Ciudad de México. Desde pequeña mostró interés y mucho talento para los deportes. Comenzó a jugar futbol cuando tenía apenas 8 añitos, era tan buena que a los 15 ya formaba parte de las fuerzas básicas de Pumas Femenil.

El futbol la llevó a Costa Rica con el Dimas Escazú, equipo al que ayudó a ascender a la primera división, mientras cursaba la preparatoria. Dejó su carrera como futbolista para continuar sus estudios en Estados Unidos. Aunque no se alejó del deporte, antes de caer rendida ante el esquí también practicó natación, campo traviesa, basquetbol y hasta en un par de maratones.

Ya instalada en Texas, Regina estudió la licenciatura de Bioquímica con tres minors, es decir, especializaciones secundarias en Relaciones Internacionales, Humanidades y Biología. Aunque eso no fue el final de su formación académica, también se graduó en Columbia de la Maestría en Salud Pública y Epidemiología.

Regina se enamoró del esquí en Minnesota

Por si ese curriculum no fuera lo suficientemente impresionante, Regina también inició la carrera de medicina en Minnesota en la especialidad de medicina de urgencias, ciudad donde se enamoró por completo del esquí. De acuerdo con sus palabras, ‘el esquí la salvó’. Estaba sola, en otra ciudad, lejos de su familia, lo que la llevó a sufrir depresión estacional y encontró en el esquí, un remedio para salir de ese momento complicado.

“Yo estaba lejos de casa, en Minnesota, con unos inviernos muy fuertes y los días muy cortos. Me dio depresión estacional. Vi entonces la historia de Germán y llegó para mí como una salvación. El esquí me salvó la vida, me dio la oportunidad de no sentirme tan atrapada“

Poco a poco se fue entregando por completo al esquí, tanto así que investigó a todos los mexicanos que habían ido a los Juegos Olímpicos en esquí de fondo. Para su sorpresa encontró que solo tres hombres habían participado, pero nunca una mujer. Y ahí se le clavó una espinita: ser la primera mujer mexicana en competir en esquí de fondo.

Fotografía Regina Martínez vía Instagram

La unión entre esquiadores mexicanos: Regina y German Madrazo

Regina sabía que llevaba una vida de desventaja en comparación con el resto de sus rivales, así que decidió pedirle ayuda a German Madrazo. Un esquiador mexicano que disputó sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang 2018, con 43 años.

German no solo aceptó ayudar a Regina, también viajó a Minnesota para comenzar con su entrenamiento y apenas un año después, ya se encontraba disputando su primera competencia oficial.

Y aunque se dice, lee y escribe fácil, no fue así. Regina tuvo que mudarse a Miami con dos problemas: la ausencia de nieve y las extensas jornadas de su residencia. Para no abandonar su sueño, tuvo que buscar un gimnasio de 24 horas, al que iba al final de cada uno de sus turnos, para comenzar a entrenar en esquís de ruedas.

Aunque su padre estaba preocupado de que Regina descuidara su carrera de doctora, ella le prometió que se enfocaría en sus dos pasiones y hasta ahora, lo ha cumplido. Su compromiso fue tanto que decidió pasear perritos en sus escasos tiempos libres para juntar dinero para sus competencias.

“Es una hazaña para mí estar aquí, trabajando 80 horas a la semana en el hospital, con turnos nocturnos, paseando perritos, sin tener dinero, empezando en esto con 28 años. He logrado que por primera vez haya una mexicana en el esquí de fondo y esa hazaña ya es un oro en mi corazón”. Dijo AFP.

Y por si necesitan un consejo, acá les dejamos uno, cortesía de Regina: “Nunca es demasiado tarde para cumplir un sueño. Puedes tener más de un sueño al mismo tiempo”.

Regina compite el 12 de febrero a las 06:00 horas. Y podrán seguir su participación en el canal YouTube de Claro Sports.