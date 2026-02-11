Lo que necesitas saber: Sturla Holm Lægreid, ganó la medalla de bronce en el biatlón masculino de 20 km... pero perdió en el amor.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 nos están dejando algo más que hazañas deportivas: una historia de infidelidad que, desde que se dio a conocer, no pintaba para acabar de la mejor manera (para el pin%/e infiel).

Sturla Holm Lægreid, el osado atleta noruego que confesó que le fue infiel a su novia ya tuvo contestación y parece que nos lo mandaron mucho a la… Ganó la medalla de bronce en el biatlón masculino de 20 km, pero perdió la medalla de oro en el amor.

“Es difícil perdonar… incluso después de una declaración ante todo el mundo”

Luego de hacerse internacionalmente conocida la penosa confesión del buen Sturla, el medio noruego VG dio con la musa de éste y, para regocijo de muchos, la exnovia dio entender que no lo perdonará. Es más, según parece, esta situación le da mucho de eso que la chaviza llama “cringe”.

“No elegí estar en esta situación, y me duele. Hemos tenido contacto y él conoce mis opiniones al respecto“, comentó la exnovia de Sturla quien, claro, prefirió el anonimato para conservar un poco de la privacidad que todavía le queda.

Sturla Holm Lægreid, atleta infiel / Captura de pantalla

“Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo“, remató la mujer que, asegura, ha recibido apoyo de familia y amigos a partir del quemón social que le puso el atleta.

Biatleta noruego confesó infidelidad tras ganar medalla

Sturla Holm Lægreid, de origen noruego, explicó que hace seis meses conoció a la que según él, era ‘el amor de su vida’. Pero aún con todo y ese amor que confesó tenerle, hace tres meses decidió engañarla. Lo que describió como el ‘peor error de su vida’.

Sin embargo, no confesó el engaño hasta hace una semana. Sí, en plena preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno, le contó toda la verdad, lo que evidentemente, terminó por separarlos.

Holm no pudo contenerse tras ganar el bronce y decidió contarle al mundo todo lo que había pasado. Probablemente en un intento de recuperar a la que era su novia.

“Hay algo que quiero compartir con alguien que quizás no esté viendo esto hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí el peor error de mi vida y la engañé, y se lo conté hace una semana. Esta ha sido la peor semana de mi vida”.

Nadie se esperaba aquella confesión, pero eso no detuvo a Sturla, quien aseguró que el deporte y su medalla habían pasado a segundo plano, porque para él, la medalla de oro era su novia.

“Tuve la medalla de oro en mi vida, y estoy seguro de que mucha gente lo verá de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella. El deporte ha quedado en segundo plano estos últimos días. Sí, ojalá pudiera compartir esto con ella”.

Y aunque suene muy romántico y todo, hay que mencionar que nunca le ofreció una disculpa como tal; solo contó que le fue infiel y dijo que estaba arrepentido.

Eso sí, no quiso revelar el nombre de la que era su novia, porque, según él, ya había tenido mucho que lidiar con todo el tema del engaño… pero aún así, hizo pública la infidelidad.